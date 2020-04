Acuña: "Cada vez hay más mujeres jugando al rugby"

Gisela Acuña es una de las referentes ineludibles del rugby femenino, ya que estuvo en la gestación de una actividad que no para de crecer. Su capacidad y dedicación, primero como jugadora, la llevó a integrar el seleccionado argentino ya hace varios años.

Pero también la ha permitido ser una figura reconocida en el rugby argentino, eso la llevó a formar parte de diferentes staff de entrenadores de diversos seleccionados de la USR, y desde hace relativamente poco tiempo, la oficial de Desarrollo del ente rector del rugby local.

"Estoy encerrada en casa tratando de tomar cuando salgo las medidas pertinentes. La salida es mínima, ya que solamente es sacar una perra que se llama Gea. Después voy a llevar lo que necesite a mi mamá quien está sola a cinco cuadras de mi casa" le dijo Gisela Acuña a UNO Santa Fe.

La jugadora formada en Cha Roga Club expresó que "aprovecho que estoy en mi casa para cocinar, para leer, actualizándome o trabajando para la Unión en cosas que nos van pidiendo desde la UAR. Osea que el trabajo no se detiene, desde donde se puede, se hace todo por video llamada o teleconferencias, y estamos comunicados. Hay momento en los que se camina por las paredes, pero hay que tener paciencia y cumplir la cuarentena".

942020 f2 gisela acuña usr oficial de desarrollo y entrenadora usr.jpg Cangreja de pura cepa. Gisela ha sido clave en el desarrollo del rugby femenino en Santa Fe. UNO Santa Fe

Un momento decepcionante

Gisela, es una de las entrenadoras del seleccionado juvenil de la USR que comenzó su participación en el Campeonato Argentino, y que se dejó de jugar por las disposiciones nacionales a partir del coronavirus.

"La suspensión del Argentino fue particular. Nos tocó primero viajar a Mendoza, con toda la preparación que teníamos establecida, y bueno bajamos del colectivo en el club Marista, y nos comunicaron que no nos cambiemos porque el partido estaba suspendido. Al principio era que se iba a jugar a puertas cerradas, y antes de jugar nos informaron que no se jugaba. En un momento fue decepcionante, por la preparación que habíamos tenido, física como mental, ya que era un partido que queríamos jugar. No se pudo, reestructurando el Argentino si llega a jugar más adelante" comentó la ex integrante del seleccionado nacional Las Pumas.

Un motivo de orgullo de Gisela, es que debe ser de las pocas mujeres en el rugby argentino, que integra el cuerpo técnico de un seleccionado, sobre lo que resaltó que "creo que cada vez hay más mujeres formando parte de los staff, porque lo conforman los expertos en determinadas cuestiones. Hay preparadores físicos, nutricionistas, kinesiólogos, en el cual hay hombres y mujeres. Me siento una privilegiada, desde el momento que hace unos años me invitaron a formar parte de un staff para entrenar rugby".

942020 f3 gisela acuña usr oficial de desarrollo y entrenadora usr.jpg Gisela Acuña es una referente del rugby femenino a nivel nacional. UNO Santa Fe

Más sensaciones

"Me siento muy orgullosa y la verdad es que es un desafío permanente. Primero porque soy autoexigente, y luego, porque los jugadores requieren mayor grado de información, entonces uno debe estar mejor preparado. Estoy muy agradecida a la USR, y a mis compañeros que siempre me dieron una mano" explicó Gisela, factótum del inicio del rugby en Cha Roga Club de Santo Tomé.

Contó que "el vínculo con los demás entrenador es muy bueno, sinceramente soy una más del staff, que cumple un rol y que tiene una función. Cada uno en este grupo, cada uno le aporta su personalidad, y su idiosincrasia, congeniamos muy bien en lo que son los valores, y lo que intentamos transmitir. Los jugadores son sumamente receptivos, están siempre predispuestos o a hacer más cosas, y son atentos a aprender".

En un puesto clave

En cuanto al presente del rugby femenino a nivel local destacó que "vamos creciendo año a año con el rugby femenino en el ámbito de la USR, a finales del 2019 logramos que se pudieran sumar dos clubes más. Uno es Unión de Sunchales, y el otro Fútbol Club de Calchaquí, lo que habla a las claras que hemos empezado con más equipos. Pasó el tema del coronavirus, pero estamos comunicados, y la verdad es que cada día vamos creciendo. La cuestión es mantenerlo en el tiempo, y buscar cantidad y calidad. Y de ahí ir laburando, estamos bien y con buena proyección".

"Hay cada vez hay más niñas que quieren jugar al rugby, y también hay muchas juveniles que se están sumando, entonces eso es más que satisfactorio. Es muy positivo porque nos da una proyección en el tiempo de estabilidad, aunque por supuesto el rugby femenino va a seguir creciendo" explicó Acuña.

Por último, la consultamos sobre que se siente haber sido designada la oficial de Desarrollo de la USR, sobre lo cual sostuvo que "la designación de oficial de desarrollo no me la esperaba, cuando me llamó Esteban Fainberg, para preguntarme, la verdad que no me lo esperaba para nada. Fue en un contexto especial para mí porque estaba lesionada. Lo tomé y lo tomo como un desafío de todos los días, y trato de siempre estar a la altura de las exigencias de la USR. La predisposición siempre está, y tratar de cumplir las expectativas que la USR tiene depositada en mí".