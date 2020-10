Agregó que "lo que se pierde es la parte física y la técnica de lanzamiento. Más que todo el tirar, porque ahí realmente se pierde mucho. Vos podes saltar todo el día en tu casa, pero sino tenés la ambientación con el implemento se pierde realmente mucho. Uno que está acostumbrado a venir cuatro o cinco veces por semana al Card, a trabajar sobre todo para mantenerse con la técnica, se extraña mucho. Se cerró el Card, casi cien días, después tuvimos dos semanas que se volvió a cortar, o sea que ese parate hay que recuperarlo".

image.png El atleta santafesino Adrián Marzo, es considerado uno de los mejores lanzadores de martillo del historial de nuestro país.

El profesor Marzo, considerado uno de los cuatro mejores lanzadores del martillo en la historia de nuestro país comentó que "este año tenía en vista participar del Campeonato Argentino de Mayores que se iba a realizar en Concepción del Uruguay, en marzo, y tenía el Campeonato Máster que se iba a realizar en Canadá. Estaba trabajando y entrenando para eso durante todo diciembre y el verano pasado. Pero se cortó todo, y lamentablemente me tuve que conformar con entrenar en la terraza de mi casa, levantaba pesas, e hice todo lo posible para mantenerme, pero claramente no es lo mismo".

"En el atletismo me inicié porque mi papá era profesor del colegio de Comercio, fue atleta también, en los 60 logró ser récord argentino varias veces, con una marca de 56.15 que después se lo saqué yo al récord provincial, él lo hizo en el 64 y yo lo destroné en el 86. Recuerdo que mi papá lloraba cuando le saqué el récord y me generó una emoción grande. Me llevaba de chico a hacer lanzamiento y todo eso, por eso aprendí mucho con él. Recuerdo que no me gustaba el martillo de chico, pero él me hizo uno con una garrafita de gas de 1kg, que había antes para los campeonatos, le colocó un alambre y yo jugaba con eso" contó sobre cómo fueron los comienzos en el atletismo. Vale señalar que su papá, el recordado Carlos Luis Marzo, falleció en mayo pasado, a los 87 años.

Un atleta con muchos pergaminos

Adrián Marzo fue campeón nacional de pesas en 1998, lo hacía para el club Rivadavia Juniors, y a la semana logró el título argentino en bala y también en martillo. "La actividad ha caído mucho, no sé qué ha pasado, si falta de trabajo de muchos entrenadores, o la organización de la Confederación Argentina, falta de apoyo de la secretaría de Deportes, las escuelas deportivas, que se dirijan realmente a los exatletas, a los que saben de la disciplina. Es cuestión de trabajar, hacer grupos y de ese modo el semillero sale".

image.png Casi 40 años de vigencia posee Adrián Marzo, con muchos pergaminos en lanzamiento de martillo y bala.

Sus comienzos en el atletismo siempre estuvieron marcados por el éxito. Salió campeón Argentino y Sudamericano en las tres categorías; menores, juveniles y mayores, pero obviamente que máster también. "Lamentablemente no se ven muchos jóvenes entrenando atletismo. Se nota mucho en los Campeonatos Argentinos, que las pruebas están vacías, hay un líder en cada prueba, y después abajo pasan todas las pruebas que el primero y el segundo es bueno, y después ya en el montón quedan muy atrás".

"En Santa Fe el atletismo en general no está muy bien. Si miras acá en esta pista, la poca cantidad de gente que hay, han cerrado el Card por Covid-19. Solamente basta mirar donde estoy yo, la distancia con los demás que están entrenando, y podés contar no más de diez personas. El cierre afectó mucho, si una persona es inteligente no se tendría que haber cerrado, porque hay mucha distancia y el predio es muy grande. Y como no está auge, cerrar un lugar como este conspira para contar con nuevos atletas" destacó el profesor Adrián Marzo.

"Cuando volvimos a entrenar el protocolo nos disponía que teníamos una hora, y la verdad es muy poco. En mi caso no alcanzo a prepararme y a calentar, y después tenemos que ir al gimnasio. Necesitamos, por lo menos, para entrenar y estar al mejor nivel dos horas, entre que llegas y te vas. Competencias creo que estaban tratando de planificar algo para el 20 de diciembre, el Campeonato Argentino. Obviamente que no va a ser de buen nivel, pero si hay que ir a competir lo haremos, porque es lo que más me gusta" expresó Marzo, quien tiene una catarata de medallas en lanzamiento de martillo en Campeonatos Nacionales de Mayores, Iberoamericanos de Mayores, Panamericanos y Sudamericanos.

image.png En un año muy especial, se prepara para poder competir si se llega a dar alguna competencia en diciembre próximo.

Ante la consulta de que siempre sea él, Adrián Marzo, Juan Serra, Germán Chiaraviglio, los que identifican al atletismo santafesino, consideró que "se debe al esfuerzo que hicimos todos. También está Fabián Di Paolo, Héctor Bontempi en martillo, porque abandonaron de jóvenes, pero eran todos muy buenos. En Santa Fe teníamos un gran semillero, pero el único seccreto de Chiaraviglio, Serra y mío fue estar entrenando mañana y tarde acá en el Card. A la voluntad que pusimos, dejando muchas actividades, los amigos y de todas las cosas que se dejan en la juventud para tener un rendimiento bueno. El apoyo estatal nunca lo hubo. Por ahí económicamente poco, lo hacen los dirigentes, pero económico no hay. Se gasta mucha plata en venir, en ropa, implementos deportivos, lo cual hace que los distribuya la secretaría de deportes de la Nación, cosa que no está haciendo".