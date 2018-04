Agüero, afuera

El delantero argentino del Manchester City Sergio Ag眉ero, no viaj贸 con su equipo para disputar este mi茅rcoles el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, anunci贸 en conferencia de prensa el t茅cnico Pep Guardiola.

"Sergio est谩 en Manchester. No ha venido", declar贸 el entrenador catal谩n al ser preguntado por el m谩ximo goleador de la historia del club. "Ha estado lesionado las tres 煤ltimas semanas. No est谩 a煤n en forma", a帽adi贸 para justificar su ausencia.





Ag眉ero, autor de 30 goles esta temporada, sufri贸 una lesi贸n en la rodilla que ya le impidi贸 jugar con la selecci贸n argentina los amistosos contra Italia y Espa帽a en la ventana de amistosos de marzo.





Guardiola, no obstante, se mostr贸 optimista de cara a que el delantero pueda disputar el s谩bado el derbi ante el Manchester United, en el que el City podr铆a proclamarse campe贸n de la Premier League, y el partido de vuelta de Champions la semana pr贸xima contra el Liverpool.





"Est谩 mucho mejor, pero los m茅dicos hablaron con 茅l y ha dicho que a煤n tiene un peque帽o problema y que no se siente c贸modo. 脡l conoce su cuerpo mejor que nadie", dijo Guardiola.





Sobre la eliminatoria, el t茅cnico asegur贸 que no va a cambiar su estilo de juego: "Aprecio el valor del Liverpool, su calidad, y me preocupa lo que puedan hacer, no soy tan arrogante. Pero si piensas en defender 90 minutos y jugar a la contra... eso no va a pasar. 驴Por qu茅 cambiar si nos est谩 yendo bien hasta ahora?".





Guardiola destac贸 el momento de forma del egipcio Mohamed Salah, el hombre de moda en el Liverpool: "Cada partido crea muchas ocasiones, pero la forma de jugar esta temporada con J眉rgen (Klopp) es perfecta. J眉rgen es un maestro a la hora de comprar los jugadores para su estilo de juego".