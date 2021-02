Agustín Hernández, un neuquino que representa a Unión

Agustín ya fue campeón argentino en los 100 metros espalda, lo cual le permitió estar presente en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú, en 2019. En la posta 4x100 masculino combinado, y consiguió medalla de bronce junto a nadadores argentinos de elite como Gabriel Morelli, Santiago Grassi y Federico Grabich. Hernández ha sido dueño de récords nacionales y de competencias sudamericanas, y ahora va por más con las puertas abiertas en Unión de Santa Fe.

Natación2.jpg Hernández dejó su tierra natal, para entrenar con Adrián Tur en el natatorio del club Atlético Unión y lo hace con mucha responsabilidad y compromiso. UNO Santa Fe

"A Unión me vine en enero y ahora la semana que viene competimos en el selectivo para el Sudamericano y para la clasificación a Tokio. Depende de cómo me vaya, si me va bien me vuelvo a Santa Fe para seguir entrenando en Unión para el Sudamericano que es en marzo. Sino ya me vuelvo para Neuquén a seguir entrenando, y de vez en cuando voy a venir a Santa Fe para verlo a Adrián y entrenar con el equipo" comenzó señalando el nadador Agustín Hernández a UNO Santa Fe.

El deportista oriundo de Neuquén comentó que "yo tengo 23 años, soy de Neuquén capital, nadaba para el club Alta Barda, allí tuve una pelea con mi entrenador, no sabía qué hacer, así que hablé con el jefe de la selección nacional Gustavo Roldán, quien me dijo que hablé con Adrián Tur, yo ya había venido a entrenar con él en alguna oportunidad anterior, en la pileta de 50, la cual es muy buena. Sin vueltas Adrián me dijo que sí, sin muchas preguntas, y después ya me vine para Santa Fe".

También narró que "en 2020 nos fuimos a Colombia, todavía no representaba a Unión, de cara al Sudamericano y que con este tema de la pandemia se suspendió. Cuando el año pasado abrieron las piletas, le dije a Adrián que me gustaría que me siga entrenando, me dió el visto bueno, pero me aclaró que el no asistía a chicos que pertenecían a otro club, algo que era absolutamente entendible. Con lo cual tenía que representar a Unión si es que quería comenzar a ser entrenado, acepté, y fue algo más que positivo".

Natación3.jpg La medalla de bronce en Lima en 2019, un recuerdo imborrable junto al casildense Federico Grabich, Santiago Grassi y Gabriel Morelli. UNO Santa Fe

Más expresiones de un patagónico

"El año pasado fue muy complicado, fueron seis meses que no pude nadar, me convertí en el último integrante de la selección que pudo volver al agua. Solamente hacía actividad física en mi casa, cuya rutina me la hacía mi hermano Martín, por lo tanto, el entrenamiento era con elementos que tenía en mi casa. Fue bastante incómodo hasta que me ayudó el vicegobernador de Neuquén a comprar elementos para entrenar y ahí un poco más o menos resultó mejor" destacó Agus Hernández.

El talentoso nadador patagónico comentó que "A la pileta pude regresar en septiembre, al club Terra de Neuquén, en el cual también me dio un mano muy grande mi suegro, ellos me abrieron las puertas para poder entrenar libremente, dos horas a la mañana, y dos horas a la tarde. Eso fue un golazo porque en la mayoría de los natatorios se podía entrenar 45 minutos, así que ahí volví a agarrar más ritmo, con mayor constancia, lo que me permitió entrenar muy normal, por eso estoy muy agradecido a la gente del club Terra".

El medallista panamericano en 2019 contó que "acá en Unión mi entrenamiento consiste en doble turno todos los días, menos los miércoles y sábados, que hacemos uno solo. Después hacemos gimnasio acá en el mismo club, que también fue posible a la ayuda de Diego Garbarino, que habló con el entrenador del gimnasio, así que me lo habilitaron, y está bueno tener todo en el mismo lugar. Con Adrián es muy buena la relación, hace poco tiempo que estamos juntos, no lo conozco mucho, pero nos tratamos con respeto y bien. Es una persona muy experimentada, con mucha trayectoria, que cuando habla siempre le presto mucha atención, lo sigo al pie de la letra, fui siempre como un soldadito, pero está bueno tener un entrenador de su jerarquía"

El neuquino representó en nuestro país en Lima, donde consiguió medalla de bronce, contó que "en el torneo del fin de semana pasado que se hizo acá en Unión me fue bien, me gusta entrenar en la pileta de 50 metros, siempre entrené en pileta de 25, cambia, cansa más y a la hora de competir sirve mucho más la de 50. Soy especialista en espalda, corrí con Gabriel Morelli en Lima, hicimos posta y ganamos una medalla, así que nos conocemos bien. Con Gabi entrenamos en la concentración en Colombia, fueron dos meses juntos, pero es una muy buena persona".

Natación4.jpg Agus es un especialista en espalda, y la semana pasada compitió con buenos resultados en el Torneo Apertura organizado por la Fesana en Unión. UNO Santa Fe

En relación a sus comienzos en la natación, Agus Hernández, sostuvo que "de chico era asmático, empecé un poco por eso, después jugué a la pelota, un verano tuve un accidente, me caí de la bicicleta, y por rehabilitación tuve que empezar a nadar. Fui avanzando nivel por nivel, y ahora estoy acá en Santa Fe entrenando gustosamente en Unión. Mi objetivo es ser un ejemplo para los más chicos, y en lo deportivo los juegos que es el más importante. El sueño de estar en un panamericano se me dio, pude correr con los chicos en la posta, y encima traernos una medalla".