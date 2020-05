Ajedrez: Tomás Sosa ganó el torneo solidario

Con un total éxito se llevó adelante el pasado fin de semana el primer torneo solidario on line, organizado por la Federación Santafesina de Ajedrez, a través de la plataforma lichess.org. 86 jugadores se hicieron presente de manera virtual, con el objetivo de colaborar con seis comedores de la ciudad de Santa Fe.

El Maestro Internacional Tomás Sosa, de la provincia de Buenos Aires, pero actualmente radicado en Barcelona, España, con un ranking internacional de 2514 y décimo en nuestro país, se consagró campeón tras una hora y media de larga batalla contra otros importantes jugadores, obteniendo 42 puntos.

Ajedrez1.jpeg El certamen solidario de ajedrez recaudó alimentos para comedores de Santa Fe.

En segundo lugar, quedó el Gran Maestro porteño actualmente en Madrid, Leandro Krysa, con 2531 de ELO y octavo en el listado nacional, con la misma cantidad de unidades, pero número de partidas. Completó el podio el Maestro Internacional y múltiple campeón santafesino Roberto Servat con 40 unidades, al igual que el Gran Maestro Carlos Obregón.

Dentro de las distinciones que también fueron entregadas, la Gran Maestra femenina Claudia Amura quedó como mejor Sub 2300, Sebastián Blanco fue el mejor Sub 2000, David Zapata Charles logró el mejor Sub 1700 y Luciano Oroño se destacó como mejor santafesino.

Ajedrez2.jpeg Se recaudaron más de 17.000 pesos para ayudar a los más necesitados.

En este campeonato hubo presencias estelares como el GM Diego Flores, séptuple campeón argentino, al igual que el GM Axel Bachmann, actual número 1 de Paraguay, además de varios maestros nacionales e internacionales, que dieron un marco de lujo a esta cita.

Se recaudaron más de 17 mil pesos, que fueron destinados a los comedores del club San Lorenzo y de los barrios Alto Verde, Loyola Norte, Juventud del Norte, Los Hornos y Punta Norte, los cuales pudieron encontrar en esta pequeña ayuda, un plato de comida para cientos de personas.