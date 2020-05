Alberto Fernández: el torneo de 30 equipos y los descensos

Alberto Fernández opinó sobre el fútbol argentino y, además de hablar del futuro respecto al público en las canchas, aseguró que le encantan los torneos de 30 equipos. “A mí me encantaban los torneos largos como el Metropolitano y el Nacional”, explicó.

El presidente de la Nación dialogó con Radio con Vos y pasó por varios temas de actualidad y coyuntura, y el fútbol no fue la excepción. Mencionó que no ve cercano el regreso del fútbol con público en el corto plazo y hasta dijo que sería bueno empezar a disfrutar el fútbol por televisión.

También tuvo un momento reflexivo y hasta nostálgico por su pasado como apasionado del deporte: “El fútbol ha cambiado mucho y se ha convertido en un negocio, hay mercantilismo, interviene la TV; es muy distinto a cuando yo era chico”.

Sin embargo, lo más relevante que dijo fue sobre el torneo de 30 equipos. Es más, en la cocina dirigencial del fútbol argentino, ven con buenos ojos la posibilidad de un torneo con esta cantidad de equipos y sin descensos.

image.png Alberto Fernández habló del torneo de los 30 equipos y del descenso en el fútbol argentino.

“A mí me encantaban los campeonatos largos de esa época, el Metropolitano, el Nacional, torneos con partidos de ida y vuelta. Eso me encantaba. Pero bueno, de todos modos considero que mi opinión en este punto vale poco”, expresó Alberto Fernández.

