Alberto Fernández: "Es muy difícil jugar en este contexto"

Con el aumento de los casos de coronavirus en Argentina también aumentó la incertidumbre respecto a la vuelta del fútbol en nuestro país, en principio programada para el último fin de semana de este mes. Algunos dirigentes del fútbol argentino ya habían manifestado sus dudas respecto al regreso de la actividad y quien habló esta noche sobre el tema fue nada menos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Es muy difícil jugarlo en este contexto”, aseguró Fernández en una entrevista con el programa A dos voces en el canal de cable TN y mencionó: “Miren lo que está pasando en Boca".

"Lo que todos nos dicen que tenemos que evitar es la circulación y el contacto. El fútbol es un deporte de fricción", expresó el presidente y destacó: "No estoy pensando en el fútbol centralmente, que es un deporte que amo y me encanta verlo”.

“Hay que ver con mucho cuidado el tema. No es tan simple. Es una pandemia. Vamos a ir a jugar a Brasil, que está en una situación muy complicada... Hay que moverse con mucho cuidado", agregó Alberto.

La charla con Marcelo Gallardo

"No es fácil. Alguna vez lo hablé con Gallardo y le pregunté por qué decidieron no presentarse. Es alguien que respeto mucho. Es un tipo muy reflexivo. Él me explicaba que uno piensa que en un plantel de Primera hay muchos chicos jóvenes que viven con sus padres", manifestó Fernández.