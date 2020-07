Alberto Fernández habló de la vuelta a los entrenamientos

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a reiterar este lunes que el país "está lejos de haber superado el problema de la pandemia" y aseguró que "hay que ser muy cuidadosos" con la cuestión del regreso a los entrenamientos y luego a la competencia.

"En los entrenamientos, no todos los jugadores son estrellas que ganan fortunas, muchos viven en barrios vulnerables, con las dificultades que pasan hoy en día. La preocupación que tienen esos jugadores no es ir a jugar al fútbol, es ir a jugar, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas, porque la mayoría tienen 18-19 años y viven en casa con sus padres", expresó.

A su vez, marcó que habló con personas que "conducen clubes" y con directores técnicos (como Marcelo Gallardo) para tener un panorama más claro de la situación: "Es un tema muy delicado, hay que resolverlo con cierta seriedad. Muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío, he hablado con gente que sabe porque conduce clubes o son directores técnicos. Me he dado cuenta de estas cosas que me han marcado ellos y que yo no tenía en cuenta, por eso hay que ser muy cuidadosos", manifestó.

Por último, se refirió a la propuesta que se hizo para entrenar en Jujuy, provincia que anteriormente tenía una baja circulación del coronavirus: "En CABA y GBA, el virus está circulando. Parece que a menor velocidad, pero estamos lejos de resolver el tema. Alguien propuso ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa hoy en día. Por eso hay que ser muy cuidadosos", cerró.