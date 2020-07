Alberto Fernández volvió a hablar sobre la vuelta del fútbol

Mientras en Argentina se espera que se defina una fecha para el regreso a los entrenamientos en el fútbol, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a referirse a los riesgos que representa y compartió detalles de la charla que mantuvo hace ya un tiempo con el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

"Ese día yo le pregunté a Gallardo por qué River tan tempranamente cuestionó el tema del fútbol. Le pregunté cuál era el riesgo, si hablábamos de 22 personas que juegan al aire libre, sin público y en un campo de alrededor de 10.000 metros cuadrados. Y me dijo: 'Vos pensas que en los clubes son todas personas pudientes y que cada jugador vive en su casa en Puerto Madero. Pero en el plantel de River en su mayoría son chicos que viven con sus padres, en barrios del Gran Buenos Aires y su preocupación es contagiar a sus padres. Son ellos los que no quieren arriesgarse'. Y la verdad que tiene razón", explicó el Presidente en diálogo con Radio Con Vos.

Al ampliar sobre el tema, Fernández se hizo una pregunta que refleja sus reservas respecto de la vuelta del fútbol en Argentina: "¿Tenemos que exigirle a ese jugador que vaya a jugar un partido al epicentro de la pandemia?".

Por estos motivos, si bien no se manifestó totalmente en contra del regreso a las prácticas, aseguró que "hay que ser muy cuidadosos" antes de tomar una decisión: "Me quedó grabado eso que me dijo Gallardo. No es un problema de los clubes. Hay que ponerse en la cabeza y el cuerpo de ese jugador que tiene que volver a su casa con sus padres".