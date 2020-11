image.png Alberto Rocchi señaló que Mayco hizo mucho sacrificio para llegar a donde llegó como jugador de rugby.

Tito Rocchi contó que "Siempre fue un pibe que siempre le gustó el rugby, medio cerradito, Mayco no es muy demostrativo, pero lo he visto crecer mucho mentalmente en los últimos tiempos, fundamentalmente con el juego, y le costó mucho adaptarse al sistema. Una forma de jugar, de posicionarse y una vez que le agarró la mano, y hoy podemos ver lo que está haciendo. Siempre fue un chico muy tackleador, y por el peso que transportaba, tenía muy buena forma para efectuar el tackle".

Una gran satisfacción para un formador

"A Mayco lo tuve en M15 y M16, lo dejamos y mi función en el club fue siempre llevar a los chicos al seleccionado. Me dediqué a llevar a los chicos a Santa Fe, me ponía a hacer de aguatero, mientras que los jugadores entrenaban. Mayco fue el tipo que siempre te pedía más. Hice un trabajo en un chico que respondió, no hubo que pedirle nada que hiciera obligado" resaltó Rocchi.

Una pieza clave en la carrera del pilar de Los Pumas señaló que "A Mayco me lo encuentro en la primera división de juveniles que es M15, jugadores de 14 años, yo había estado mucho tiempo con el plantel superior que logramos el ascenso con la primera, y cansado vuelvo a las inferiores. Un chico que llega a Primera, Pablo Colucci, quiere empezar a entrenar, y yo le digo, si vos vas yo te acompaño. Ahí lo conocimos a Mayco, que era un gordito".

Agregó inmediatamente que "A este presente de Mayco lo disfruto mucho, el club está muy contento, porque nació acá, está de chico acá, empezó a jugar cuando tenía 12 años, y que a pesar que cuando comenzó era gordito, tenía muy buenas destrezas. Para el juego, y el contacto es muy picante, que creo que es su fuerte hoy".

image.png Alberto Toro Rocchi, junto al ex back de CRAR, Alejandro Chiavón y el talentoso primera línea rafaelino Mayco Vivas.

"Siempre vi cosas en Mayco, tiene un cuerpo muy sólido, con niveles altos de resultados, le costó porque nosotros teníamos primeras líneas de sobra, y lo pasamos de octavo porque era lo que se necesitaba. Hice lo que hice porque le vi condiciones. Ahora juega de izquierdo, y nosotros siempre lo hicimos jugar de derecho. A la vuelta del segundo Mundial Juvenil ya pasamos a ponerlo de pilar izquierdo. El pilar es un puesto que necesita mucho trabajo, y cuanto más grande sos mejor lo haces", contó el Toro Rocchi.

El gran apoyo de su familia

Alberto Rocchi comentó el apoyo que recibió de la familia de Mayco, y su padre en particular se ha convertido en un fanático de Los Pumas, pese a que no tenía muchos conocimientos del deporte de la pelota ovalada. "En mi caso sarna con gusto no pica, mi apoyo a Mayco fue un placer. En el caso de Mayco, no tiene una familia rugbística, tiene una hermana, es el único jugador, y el padre recuerdo que, en el primer entrenamiento, que después va al Mundial Juvenil, me dice él está en tus manos, pero el gordo tiene que estudiar. Hoy el padre es el fanático número 1 de Mayco. Es una familia normal, laburante, Mayco estudió y se recibió. Lo tenían cortito, a la par tenía entrenamientos con el seleccionado de Santa Fe y también el Pladar. Hizo mucho sacrificio, y la familia lo apoyó mucho".

"El Club nos ayudó mucho, la Unión Santafesina también, sobre todo en lo económico porque un viaje de casi todos los días tiene sus costos. Cuando va al seleccionado de Santa Fe queda sólo de Rafaela, y ahí íbamos y veníamos todos los días de práctica, parábamos en Franck a comer un sándwich, y seguíamos viaje. Lo llevamos a Rosario y acá la USR también nos ayudó, porque yo soy un laburante, y eso hizo Mayco que estuvo cuidado y tuvo que dedicarse a entrenar, y en mi caso me divertí un montón" contó el Toro Rocchi a la hora de los agradecimientos a aquellos que lo bancaron para poder cumplir y acompañar a Mayco Vivas.