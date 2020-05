Alejandro Nadur amenazó con rescindir contratos en Huracán

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, acusó este jueves al plantel profesional de romper el acuerdo de pagos de los salarios atrasados y advirtió que para cuidar el patrimonio del club no descarta rescindir contratos. En una carta dirigida a los jugadores, el mandatario cargó contra el grupo de romper lo establecido respecto al abono que habían alcanzado luego del reclamo iniciado en conjunto con Agremiados y advirtió que, con el fin de cuidar el patrimonio del club en medio de un "delicado" contexto económico, no dudará en rescindir contratos o no renovar los que vencen el próximo 30 de junio.

• LEER MÁS: Jorge Carranza: "Quedarán muchos jugadores sin trabajo"

La nota de Alejandro Nadur enviada a todos los integrantes del plantel profesional trascendió pero fue enviada el pasado lunes en respuesta a un "deposito masivo" de cheques por parte de los jugadores cuando el acuerdo era otro.

• LEER MÁS: José Sand le pegó duro a la dirigencia del fútbol argentino

Según el mandamás de Huracán, el plantel rompió "el acuerdo" de pagos alcanzado días atrás en conjunto con Agremiados y eligió comunicar a través de una carta ya que según él se cortó de "manera unilateral" el diálogo con los referentes.

• LEER MÁS: Duro comunicado de Agremiados por la suspensión de descensos

"Voy a defender el patrimonio de Huracán a como dé lugar. Pueden intentar mancillar mi nombre y mi honor, buscar el consejo de quienes ustedes deseen y formular todas las acciones legales que crean que les corresponden pero no van a torcer mi voluntad de defender los intereses del club", afirmó Alejandro Nadur.

image.png El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, vaticinó que no dudará en rescindir contratos en caso de falta de compromiso por parte de los jugadores.

Sobre el final de la nota, el presidente del Globo advierte que no dudará en "otorgar la libertad de acción" o "no renovar ninguno de los contratos que vencen el 30 de junio" con el objetivo de "blindar" el patrimonio del club.