Alfaro dejó picando la posibilidad de alejarse de Boca

Más allá del análisis futbolístico de la semifinal de vuelta que Boca le ganó a River por 1-0 pero no le alcanzó para meterse en la final de la Copa, Gustavo Alfaro cerró la conferencia dando a entender de alguna manera que podría no seguir en el Xeneize el año que viene.

"El club está en una disyuntiva política y hay elecciones de acá a fin de año. En ese sentido, cuando hace dos meses Burdisso quiso hablarme de una renovación de contrato, yo le dije que no era el momento. No correspondía. Cuando vos estás cómodo en un lugar, una charla así puede durar cinco minutos, más que eso no y era momento de abocarnos al trabajo", comenzó el DT en la última respuesta.

Y cerró: "Ahora quiero tratar de terminar con estos jugadores los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida". ¿No sigue después de diciembre?