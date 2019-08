Algo más que una Maratón Solidaria

Bajo el lema "Corré por mí, corro por vos, corramos juntos", este domingo 25 de agosto, se concretará la segunda edición del Maratón Solidario del Instituco de Oncología ION. El mismo está orientado a todos los interesados en colaborar y participar sin distinción, desde competidores, aficionados, pacientes, familiares de los enfermos oncológicos y público en general.

Un dato no menor es que se trata de una prueba no competitiva, por lo tanto, los organizadores dejaron bien en claro que no habrá ganadores ni perdedores, y tampoco tendrá fiscalización de entidad alguna como sucede en una prueba normal.

El punto de encuentro y de partida de la competencia, para todas las categorías, será el complejo ubicado en la Pirámide sobre la ruta nacional 168 de la ciudad de Santa Fe. El recorrido se realizará utilizando ambas costaneras, dependiendo la distancia. Las categorías son caminata de 2k, 5k, 10k y 15k.

Cada participante dedicará su esfuerzo afectuoso a un enfermo de cáncer en tratamiento, lo cual es un apoyo, o a una persona que ya no está, en este caso será un homenaje. Se puede elegir a la persona por la que se marchará o llevar el nombre de aquella que le asignará el ION, que es el organizador.

Las inscripciones presenciales se realizan de lunes a viernes de 8 a 17,, en Dom, 9 de julio 3330 de nuestra capital. La totalidad de lo recaudado se destinará a fines benéficos en ayuda de la Asociación Chicas Pink, una iniciativa de mujeres santafesinas con proyección internacional para la foma de conciencia y la generación de acciones respecto al Cáncer de Mama.

Al llegar el domingo 25, desde las 8.30, se realizará la entrega del kit completo para participar con la presentación del registro que se manda por correo electrónico, junto con el sticker donde va el nombre de la persona por la que corre el participante.

El ION 2019 es algo más que una marcha solidaria. Habrá un sin fin de actividades de tercer tiempo dentro del complejo que incluyen: peloteros infantiles, música, ejercicios aeróbicos dirigidos por profesionales de Cinexia, baile, cocina en altura, mesas con frutas y comidas nutritivas de Crouton, NUT San Gerónimo y servicios de catering con delicatessens. Para consultar o mayor información los interesados deben comunicarse con el whatsapp 3425660242.