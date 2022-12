"Todo el mundo vio lo que pasó. Nos eliminó el penal de Portugal, no fue el punto contra Corea. Fue el gol en tiempo extra que la propia FIFA dice que no es penal", señaló Alonso.

El DT uruguayo hizo referencia a la mano que le cobraron al defensor José María Giménez que, según contó la dirigencia de la AUF, la FIFA reconoció como un error arbitral.

Sobre el triunfo 2-0 sobre Ghana que no alcanzó para clasificar por tener menos goles a favor que Corea del Sur, Alonso lamentó que durante "80 minutos" estuvieron clasificados y aseguró que no tiene nada que reprocharle al equipo.

"Creía mucho en los jugadores y en lo que podíamos hacer en este Mundial. Me gustó el equipo de hoy, fuimos valientes y jugamos sin temor. Me hubiera gustado antes pero no tengo nada para reprochar", completó.

De cara a su futuro, el exdelantero de Gimnasia y Esgrima La Plata consideró que es "muy pronto" para hablar de ese tema y que se tomará "unos días" para hablar más "tranquilo" con la dirigencia.