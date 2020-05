Ana Mina: "Sueño con jugar en la Primera de Santa Rosa"

Ana Paula Mina es una de las jugadoras más destacadas que tiene Santa Rosa en sus canteras. Integrante de varias selecciones asociativas y participante el año pasado del Campeonato Argentino U15 con Santa Fe.

La Colo repasó sus inicios y apuntó que “iba a ver a mi hermano jugar y a los 9 años el Pata Valentini me dijo si quería participar de un entrenamiento, así que en un verano arranqué. Yo venía haciendo danzas pero me gustó mucho así que desde entonces no paré en Santa Rosa”.

Más adelante sostuvo que “tuve también a Sabrina De la Vitta, Roberto Sagaian y ahora a Pablo González como entrenadores. Juego de uno o de dos, aunque también me probaron como alera. Siempre busco ayudar a mi equipo en lo que necesite. Si bien ahora entreno con mi categoría, mi sueño es poder debutar en Primera División”.

Respecto a la competencia que llevan adelante con el Femenino, Mina expresó: “Acá éramos pocos clubes en Santa Fe. Por suerte se sumaron varios y jugar con Paraná nos hace bien, porque hay buen nivel. También fue importante jugar la Liga Provincial donde tuvimos una linda experiencia. Creo que Almagro y Talleres son los equipos más difíciles”.

En otro tramo de la charla, apuntó que “tengo amigas de la Escuela y muchas que me dio el básquet. Ahora uno intenta hacer los trabajos que nos mandan la preparadora física y el entrenador, como también cumplir con las cosas de la escuela que son muchas. Pero extraño jugar, poder estar con las chicas para compartir un entrenamiento o un partido”.

Antes de su despedida, dejó un mensaje a los chicos como hicieron todos los jóvenes que pasaron por el ciclo de charlas que propone Marca Personal. En ese sentido disparó: “Siempre hay que entrenar duro para mejorar, el deporte y en este caso el básquet nos da muchos valores, nos enseña cosas, a compartir lindos momentos y tener muchas amistades. Por eso yo lo elegí y estoy muy contenta de haber tomado la decisión de poder jugar al básquet”.