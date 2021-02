Andrés D'Alessandro selló su llegada a Nacional de Uruguay

"Me da muchas ganas, me da fuerza y me da vida poder contagiarme de los jóvenes. Hoy el fútbol cambió mucho y nosotros, los más grandes, tenemos que adaptarnos a los más jóvenes", declaró en su presentación el "Cabezón", consignó el diario El País, de Montevideo.

"Las prioridades para un jugador de 39 años, que va a cumplir 40, son diferentes", añadió.

D'Alessandro tendrá como compañero a su compatriota Gonzalo Bergessio, que es el mayor anotador de la Liga uruguaya, con 19 goles en el actual torneo Clausura.

Con una dilatada trayectoria profesional, el jugador debutó en Primera División con la camiseta de River Plate el 28 de mayo de 2000. Luego fue transferido al Wolfsburgo de Alemania y continuó su carrera en Portsmouth de Inglaterra, Real Zaragoza de España, San Lorenzo e Inter de Porto Alegre, del que es ídolo.