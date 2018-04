Andrés Merlos: "No había garantías"

"No había garantías. Habíamos advertido y continuaron. No podía poner en riesgo a nadie, el proyectil cayó muy cerca y por eso no se podía seguir". Esta fue la reflexión del árbitro del encuentro entre Colón y Vélez, Andrés Merlos, después de determinar la suspensión producto del accionar de los barras locales, que tiraron tres bombas de estruendo.

"Hicimos todo lo posible para que continuara el partido, agotamos todas las instancias y, al no tener las garantías del jefe del operativo, no se pudo continuar", agregó el juez con tino ante la poca predisposición de los inadaptados, que volvieron a copar la escena en el estadio Brigadier López. "Después de la primera bomba lo hablé con el arquero y me dio el OK para continuar. Hubo predisposición, pero se excedió el límite y no se podía seguir así. No se puede llegar a eso", reconoció dentro de la misma tónica.





Embed







Embed "Suspendido por falta de garantías", la explicación del árbitro Merlos sobre la suspensión del partido. pic.twitter.com/HyxWFSDTnK — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 7 de abril de 2018



Un hecho lamentable y que no aporta absolutamente nada a una parte del fútbol que se espera que cambie. El pedido de dinero y demás muchas veces ocasiona esto, y los barras no se detienen en la Argentina : "Me da bronca y lástima. Hice un sacrifico grande en viajar, al igual que Vélez, y lo que queremos es que el fútbol sea un espectáculo y no esto".





Cesar Rigamonti.jpeg UNO Santa Fe / José Busiemi





"Ya elevé el informe al Tribunal de Disciplina. Se podían haber evitado un montón de cosas, pero de eso no me compete hablar", acotó en base a las posibles falencias del operativo policial.





También admitió que se reunió con el presidente José Vignatti y el de Vélez: "Estuvieron los dos dirigentes y tuvieron la misma sensación que nosotros. Desgraciadamente pasó esto. Hay que cortar con esto para que no pase nada drástico".