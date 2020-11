Andy Murray hizo un pedido especial a todos los tenistas

El británico, ganador de tres Grand Slam, Wimbledon 2013 y 2016, y el US Open 2012, se manifestó en contra del actual líder del tenis mundial, el serbio Djokovic, quien anticipó un par de meses atrás que no está de acuerdo en que lo "obliguen" a vacunarse para poder competir y añadió que no estaba seguro de aplicarse la vacuna cuando esté disponible.

"Confío en que todos los tenistas apoyarán esta medida, sería un buen comienzo para que todo el circuito vuelva de a poco a la normalidad", añadió Murray, en alusión a que los torneos se juegan sin público en las tribunas desde que se reanudó el tenis durante la primera semana de agosto y luego de haber estado interrumpido desde marzo por la pandemia.