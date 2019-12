Andy Ruiz le da la revancha a Anthony Joshua en un escenario exótico

El mexicano-estadounidense Andy Ruiz le dará este sábado la revancha al británico Anthony Joshua, en una pelea por los títulos pesado AMB, OMB y FIB que tendrá como escenario a Diriyah, una ciudad saudita ubicada en la periferia de la capital Riad.

El combate será desquite del que sostuvieron el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York con victoria de Ruiz por nocaut técnico en siete rounds, el mayor batacazo del boxeo en lo que va del siglo. La pelea está programada para las 18 de la Argentina (medianoche en Arabia Saudita) y se podrá observar por la señal de cable ESPN.

Para concretar la esperada revancha capitales sauditas llevaron el combate a la Diriyah Arena, un estadio con capacidad para 15.000 personas que comenzó a construirse el 7 de octubre pasado y que se desmontará en un mes.

La topada Ruiz-Joshua II recuerda a las grandes veladas realizadas fuera de los escenarios tradicionales, tal como lo fueron el "Rumble in the Jungle" entre Muhammad Ali y George Foreman, en Kinshasa, Zaire, el 30 de octubre de 1974, y la "Thrilla in Manila" entre el mismo Ali ante Joe Frazier, en Filipinas, el 1 de octubre de 1975.

Pese a su carácter de retador el británico es favorito en las apuestas por 2 a 1, aunque lejos de los 13 a 1 de la primer pelea que tuvo como desafiante a Ruiz, ya que el retador original, el estadounidense Jarell Miller, dio positivo en un control antidoping.

Ruiz en junio pesó 268 libras y ahora registró 283,7 (unos 128 kilos), mientras que Joshua se mostró más afinado y marcó en la balanza 237,7 libras (unos 107 kilos).

El californiano, de 30 años y 1,83 metros de estatura, tiene un palmarés de 33 victorias (22 por ko) y 1 derrota, mientras que Joshua, seis semanas más joven y de 1,98 metros de talla, tiene un historial de 22 triunfos (21 ko) y 1 traspié

El vencedor quedará en posición inmejorable para un pleito unificatorio con el estadounidense Deontay Wilder, titular del CMB, si éste sale airoso de la revancha con el invicto británico Tyson Fury, el 22 de febrero próximo en lugar a confirmar.