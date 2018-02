Angelici: "Si Lammens tiene pruebas o sospechas que vaya a Tribunales"

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, le dijo hoy a su par de San Lorenzo , Matías Lammnes, que si "tiene pruebas o sospechas" sobre la actuación del árbitro Silvio Trucco en el clásico de ayer (1-1) que "haga la denuncia en los Tribunales de la AFA ".



"Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro", afirmó Angelici.

"Ahora si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA", agregó Angelici, quien recordó que "lo invité (a Lammens) a que sea parte del Comité Ejecutivo de la AFA y no quiso".



Lammens más temprano instaló la polémica al señalar que "hay jugadas puntuales que nos hacen preguntarnos qué pasó. No voy a hablar de guardia alta o baja, pero sí manifiesto mi preocupación", advirtió.



"Le dije a (Claudio, el presidente de la AFA) Tapia que no me había gustado para nada el arbitraje y que sentía que nos habían perjudicado mucho. Me molesta ver que -después- fue al cumpleaños de Tevez", finalizó Lammens.