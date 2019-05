Antonio Conte, de 49 años, es el nuevo director técnico del Inter de Italia, entidad en donde juegan los delanteros argentinos Mauro Icardi y Lautaro Martínez, según lo oficializó este viernes la sociedad deportiva lombarda en su página web.

"La más calurosa bienvenida a nuestra gran familia. El desafío del nuevo entrenador es el mismo que el de todo el mundo 'neroazurro', devolver al Inter a la elite del fútbol europeo", señala el comunicado del club milanés.

Por su parte, el ex entrenador de Juventus, el seleccionado italiano y el Chelsea inglés mostró su entusiasmo al replicar: " Intentaré con mi trabajo devolver toda la confianza que el presidente y los dirigentes me han concedido. He elegido el Inter por la sociedad, por la seriedad y la ambición del proyecto".

Conte sustituye a Luciano Spalletti, que ha llevado al Inter a la liga de Campeones de Europa gracias a que culmino en el cuarto puesto en el torneo italiano detrás de Juventus, Nápoli y Atalanta.

Spalletti, de 60 años, se hizo cargo del primer equipo del Inter en 2017 y en las dos temporadas quedó cuarto. El entrenador tenía contrato hasta el 30 de junio de 2021.