Antonio Mohamed: "Con Colón fue un amor a primera vista"

Antonio Mohamed charló con Alejandro Fantino en Frente a Frente sobre su éxito en el fútbol de México, divertidas historias de su carrera y el recuerdo de su hijo, entre otros temas. El Turco Mohamed se refirió a su paso por Boca, Huracán, Colón y la Selección Argentina.

Sobre la llegada al fútbol de México, Antonio Mohamed, ex-DT de Colón, reveló: “Yo me fui en el 93’ hasta el 2005. Mi idea no era volver, pero me llamó Huracán y me quedé tres años, le cambié la vida a mi familia. Me compraron de Italia y no jugué. Volví a Boca, después Independiente y en el 93’ me vine al Toros Neza".

"En Toros Neza me aman, ahí soy respetado, jugué cinco años. Hice toda mi vida acá. Mis hijos nacieron en México, pero soy argentino", agregó el Turco Mohamed, que dejó un gran recuerdo en el hincha de Colón.

Mientras que sobre su actualidad en México, Mohamed reveló: "Estoy trabajando en un lugar donde soy muy feliz. Tenemos un club espectacular (Monterrey), tenemos muchos jugadores argentinos. Disfruto un montón lo que hago, cuando no disfrute más, me quedo en mi casa. El que labura bien, crece muchísimo, el que no tiene talento, no le va a ir muy bien. Yo acá tengo un sentido de pertenencia, porque nacieron mis hijos. Tengo un cariño muy grande por Monterrey. El fútbol mexicano es muy organizado, es muy importante para la gente".

En tanto que luego, el exentrenador de Colón admitió: Dirigí cuatro partidos en Chiapas. Un día me llamó mi mujer y me dijo que murió mi viejo. Dejé el equipo y me vine para Argentina. Decidí quedarme en Argentina y Huracán me ofrece trabajo. Ahí decidí traer a mi familia a Argentina".

Luego, Antonio Mohamed se metió de lleno en su llegada al Sabalero: "Cuando fui a Santa Fe, fue un amor a primera vista. Fueron casi tres años maravillosos en Colón, es un lugar donde me gustaría volver”.

image.png Antonio Mohamed se refirió a su paso por Colón, donde lo remarcó como un "amor incondicional".

Y Antonio Mohamed agregó: "Nunca me pude enfrentar a Unión, estaba en la B. Igual me respetaban. Con la gente de Colón tengo un amor incondicional”.

En cuanto a la comparación entre Boca y el América, Antonio Mohamed reveló: "América es muy grande, tiene millones de hinchas. Es como Boca, el sentido de pueblo, la trascendencia mediática. Es como dirigir Boca, a esa dimensión. Es una experiencia muy importante dirigir un grande. Fue una experiencia muy linda, me tocó salir campeón".

Luego, Antonio Mohamed reveló sus ganas de dirigir a la Albiceleste: "Yo creo que para dirigir en la Selección de México falta todavía. Es como una maestría dirigir la selección. Tengo los méritos para hacerlo, pero quizás para después del próximo Mundial me gustaría una selección”.

SU AFICIÓN POR JUGAR A LAS CARTAS EN LAS CONCENTRACIONES

“Jugué muy poco con el Bichi Borghi, yo era muy joven y lo admiraba mucho. Me reía mucho con el Bichi. Las anécdotas más lindas las tengo jugando a las cartas”.

“En Boca jugábamos al ‘Avión’. Era muy groso, poníamos mucha plata. Se llegó a jugar muy fuerte y hubo muchos agarrones”.

“Blas (Giunta) andaba con el mazo de cartas en el bolsillo. Siempre me buscaba para descontar lo que me debía. Me seguía por el pasillo del hotel y quería jugar todo el día a las cartas”.

“Volví a Boca por pedido de Giunta, Márcico y Navarro Montoya, después de ocho meses sin jugar”.

LA INOLVIDABLE ANÉCDOTA CON BLAS GIUNTA

“En el 92, lo hice expulsar a Blas y me dijo que me iba a buscar. Giunta me fue a buscar a mi casa a las 6 de la mañana y le abrió mi mamá. Me dijo ‘andá a la AFA y decí que no te toqué, si me dan dos fechas, se pudre la amistad’. Declaré y le dieron una fecha”.

LOS JUGADORES QUE MÁS LE PEGARON

“Un picante que me agarraba siempre era Lucho Malvárez, te metía en las costillas. La patada más terrible que me pegaron fue en un Racing-Independiente. Abelardo Vallejos me pegó abajo del pezón con una plancha”.

LOS TRES MOMENTOS QUE MARCARON SU VIDA

“Un momento que me marcó en mi vida fue el gol de Maradona a los ingleses. Estaba viendo el partido con mis amigos y cuando hizo el gol Diego me puse a llorar y me fui a caminar. Cada vez que voy a Azteca voy a tocar ese arco”.

“Si uno habla de condiciones futbolísticas están parejos, pero lo que transmitía Diego (Maradona), no lo transmite Leo (Messi). Diego tiene una personalidad diferente”.

“El 4 de julio se cumplieron 14 años de que perdí a mi hijo y él era hincha de Huracán y de Monterrey”.

“Cuando perdemos el ascenso con Argentinos en 2006, nos fuimos al Mundial y hablando quedamos en que tenía que ascender con Huracán y salir campeón con Monterrey. Después pasó lo que pasó y se nos fue antes de tiempo”.

“Me quedaron esas dos cuentas pendientes y por eso el ascenso con Huracán me marcó mucho. A un año del accidente pudimos ascender con Huracán”.

“El tercer momento lo cumplí en diciembre de 2019, cuando salí campeón con Monterrey. Había perdido dos finales con Monterrey y me tocó cumplir”.

“Me hace bien recordarlo, es parte de lo que me tocó vivir en la vida, las cicatrices de la vida”.