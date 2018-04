Ardusso marcó el rumbo

A lo campeón, Facundo Ardusso (Fluence) se quedó con la primera final del Súper TC2000 en el Juan Manuel Fangio de Rosario, sede del segundo capítulo de la temporada.El piloto de Las Parejas apeló a toda su muñeca para dar cuenta de Agustín Canapino (Cruze), en una espectacular maniobra, y encaminar su marcha rumbo a la victoria.





Ardusso completó las 31 vueltas en un tiempo de 38' 37'' 255 y fue escoltado por Matías Rossi (Toyota) y Mariano Werner (Peugeot).Facundo Chapur (Citroën), Agustín Canapino (quien había hecho la pole con Chevrolet), Fabián Yannantuoni (Peugeot), Néstor Girolami (Peugeot), Julián Santero (Toyota), José Manuel Urcera (Citroën) y Federico Iribarne (Citroën) completaron los 10 primeros.





La competencia estuvo neutralizada en el giro 15 por el abandono de Emiliano Spataro (Renault).Leonel Pernía (Renault), que llegaba a esta competencia al frente de las posiciones, terminó undécimo y cedió el liderazgo justamente a Ardusso, con quien comparte equipo.





"Fue una maniobra que me puso los pelos de punto, sino fue la más linda de mi carrera pega en el palo. Valoro mucho la actitud de Agustín (Canapino), son esas maniobras que se hacen con grandes pilotos como él. La verdad que fue hermosa. Se dio una carrera dificilísima, Matías (Rossi) me exigió durante toda la competencia, la verdad que el Auto de Seguridad me vino muy bien. La termine sufriendo, no estaba con buen nivel en la última parte. Le dedico esta carrera a todos mis mecánicos e ingenieros, los hice trabajar mucho en la previa de la clasificación", explicó el santafesino Ardusso.





Por su parte, el volante oriundo de la capital provincial, Manuel Nicolás Luque, había terminado 15 en la carrera sabatina, pero a instancias del comisariato deportivo, fue relegado con el Toyota Corolla del Gazoo Racing al puesto 17, por una maniobra antireglamentaria que involucró a Facundo Conta y a Alessandro Salerno.





Con estos resultados, Ardusso es el claro dominador en el campeonato con 49 puntos. el segundo lugar lo ocupa el paranaense Mariano Werner con 32, Pernía ahora es tercero, con 28. Más atrás se ubican el arrecifeño Agustín Canapino con 18, Matías Rossi y Néstor Girolami con 17, Fabián Yannantuoni 15 y Bernardo Llaver con 13.





La actividad del Súper TC2000 seguirá el domingo por la mañana cuando se ponga en marcha la segunda clasificación y luego la segunda final. Se podrá ver por TyC Sports