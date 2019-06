Tal como estaba previsto en la noche del viernes, en la apertura de la Liga de Naciones de Voleibol en el Aconcagua Arena de la ciudad de Mendoza, Argentina venció a Portugal en sets corridos con parciales de 25-17, 25-21 y .

En el debut de Marcelo Méndez como entrenador, la Selección empezó de la mejor manera la VNL con Ezequiel Palacios y Facundo Conte como máximos anotadores con 14 puntos cada uno. En el primer turno Bulgaria se impuso a Canadá por 3-1 y este sábado enfrentará a Argentina desde las 21.10 con transmisión de TyC Sports.



Desde el comienzo, Argentina marcó el ritmo con agresividad en defensa y contundencia en ataque. Portugal cometió errores que no le permitieron consolidarse en el juego, mientras Uriarte varió sus opciones ofensivas para mantener a la Selección al frente en el tablero. El cierre fue con la misma solidez y buenos aportes de Conte, que empujaron finalmente al 25-17.



Nuevamente los dirigidos por Méndez arrancaron mejor, compactos en sus líneas para aprovechar de contra y tomar control del tablero. Cveticanin y Ferreira intentaron en la visita, pero Argentina continuó abriendo el juego y buscó a Lima hacia el 17-12.

La supremacía ofensiva del equipo nacional se hizo aún más notoria y a pesar de la remontada final de Portugal ayudada por algunos errores nacionales, Argentina lo abrochó con Conte, 25-21.



Palacios se unió al podio de anotadores en el tercer set y Argentina se sostuvo al frente a pesar del crecimiento de Portugal de la mano de Ferreira.

El juego sostuvo la paridad, pero desde el saque y el bloqueo la albiceleste agrandó la brecha a 14-10 y logró el quiebre para encaminar el triunfo. Así, con la permanencia de Cavanna y Pereyra en el equipo, la Selección selló el triunfo 25-21.



Argentina volverá a jugar esta noche en Mendoza.

El entrenador Marcelo Méndez expresó que "Es importante comenzar con una victoria que nos dé la confianza de que vamos por buen camino. No jugamos de la mejor manera, pero fue suficiente para vencer a Portugal. Mañana y el domingo las cosas serán diferentes contra equipos muy buenos que nos obligarán a jugar mejor".



A su turno, Facundo Conte destacó que "Estoy muy contento porque los debuts siempre son difíciles: se necesita adaptarse a una nueva idea de juego, pero el equipo está muy motivado. Estoy feliz porque jugamos bien y mantuvimos el nivel de juego y la mentalidad. Este es el primer partido de un viaje muy largo, pero tenemos la energía para seguir adelante".



Síntesis:



Argentina: Nicolás Uriarte (-), Bruno Lima (8); Sebastián Solé (5), Pablo Crer (3); Facundo Conte (14), Ezequiel Palacios (14). Santiago Danani (L). Entrenador: Marcelo Méndez. Ingresaron: Federico Pereyra (2) y Maximiliano Cavanna.



Portugal: Miguel Tavares Rodrigues (-), Marco Ferreira (5); Filip Cveticanin (9), Nuno Teixeira (2); Lourenco Martins (5), Alexandre Ferreira (9). Joao FIdalgo (L). Entrenador: Hugo Silva. Ingresaron: Gil Pereira (L), Valdir Sequeira (1), Phelipe Martins (1), Bruno Cunha (1), Caique Ferreira (1), Tiago Da Silva y Joao Simões.

--Panorama:

-Viernes 31/5

Canadá 1-Bulgaria 3

Argentina 3- Portugal 0

-Sábado 1/6

Canadá vs. Portugal

Argentina vs. Bulgaria

-Domingo 2/6

Portugal vs. Bulgaria

Argentina vs. Canadá.