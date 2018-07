Argentina cierra el Mundial U17 ante Mali en el Malvicino

En el duelo más esperado del día, Estados Unidos la pasó mal en el arranque, ante un equipo de Canadá que pudo igualar su potencial físico y atlético y que le ganó el parcial por 28-21. Pero en la segunda cuarto, EEUU remontó el juego y sobre el cierre, gracias a la presión defensiva y a la potencia de Scott Barnes Jr se fue al entretiempo con la máxima de 12.

A partir de allí, no hubo partido. Estados Unidos pisó el acelerador en el segundo tiempo y no tuvo piedad ante Canadá que, al ver que la diferencia se ampliaba, se cayó a pedazos. Los campeones defensores recurrieron a la presión en todo el campo como recurso principal y su clásico rival no tuvo respuestas, cometió constantes errores y le dio oportunidades a EEUU para correr. En cancha abierta, el campeón defensor fue imparable y espectacular en un absoluto show de volcadas. No bajó la intensidad hasta la chicharra final, haciendo que la diferencia se dispare. El parcial del tercer cuarto fue de 29-13 y el del último 37-16 para un 68-29 en el segundo tiempo. Jalen Green fue el máximo anotador del partido con 25 puntos pero los de Don Showalter tuvieron siete jugadores en doble figura para decretar la victoria por 120-71.





Reclasificación

En la batalla por alcanzar el 5to puesto, Australia venció a Croacia por 71-54 con un demoledor último cuarto que ganó 25-8 impulsada por la efectividad de Hunter Clarke que terminó con 18 puntos y cuatro triples. El rival de los de Oceanía será Turquía, que arrasó con un desconocido Montenegro. Lo venció 101-65 con 28 puntos de Mustafa Kurtuldum y 20 unidades más 13 rebotes del talentoso pívot Alperen Sengun. Montenegro no volvió a mostrar su mejor versión desde la derrota ante Puerto Rico por los cuartos de final y, si bien Bojan Tomasevic anotó 31 puntos, no contó con un buen aporte de su referente Jovan Kljajic.





En la UTN, Mali y República Dominicana protagonizaron el partido más emocionante de lo que va del torneo. Los dominicanos ganaron en ¡triple suplementario! por 110-108 en un juego con muchas actuaciones espectaculares. Por Dominicana, que definirá el 9no puesto mañana, David Jones terminó con 39 puntos y 15 rebotes, acompañado por las 33 unidades, 9 recobres y 7 asistencias de Jean Montero Berroa. Pero en Mali, uno de los mejores pívots del torneo tuvo una actuación descomunal. Oumar Ballo finalizó el partido con números de otra dimensión: 32 puntos y 32 rebotes para 53 de valoración quebrando por diez rebotes el récord histórico del torneo.





Nueva Zelanda, por su parte, consiguió su primera victoria del torneo y evitó tener que disputar el partido por el último puesto al vencer a la débil China por 62-57 con 23 puntos de Mitchell Dance. Los de Oceanía sacaron la diferencia en el primer cuarto y ya no miraron atrás. Su rival en el cruce del domingo será Filipinas que también se estrenó en el certamen al vencer a Egipto por 70-69 con 28 puntos y 17 rebotes de su estrella, el interno de 2,16 Kai Sotto. Filipinas sufrió más de la cuenta porque desperdició una ventaja de 20 puntos que había conseguido en el segundo cuarto y terminó prevaleciendo en un final cerrado que liquidó desde la línea de tiros libres. Con este resultado, China es el único equipo del campeonato que todavía no ha ganado.





CRONOGRAMA – Domingo 8 de julio





15to puesto – 11.00hs – UTN – China vs Egipto

13er puesto – 13.15hs – UTN – Nueva Zelanda vs Filipinas

11er puesto – 15.30hs – Unión de Santa Fe – Argentina vs Mali

9no puesto – 15.30hs – UTN – Serbia vs Rep. Dominicana

7mo puesto – 17.45hs – UTN – Montenegro vs Croacia

5to puesto – 13.00hs – Unión de Santa Fe – Turquía vs Australia

3er puesto – 18.00hs – Unión de Santa Fe – Canadá vs Puerto Rico

Final – 20.30hs – Unión de Santa Fe – Estados Unidos vs Francia