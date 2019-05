Llegó el día del debut oficial para la selección masculina que dirige Marcelo Méndez. Desde este viernes, en Mendoza, el equipo nacional iniciará su camino en la VNL 2019, la segunda edición de este torneo anual de selecciones, el más importante a nivel mundial.

El flamante Aconcagua Arena de la ciudad de Mendoza será la sede de este torneo espectacular en el que Argentina enfrentará a Portugal, Bulgaria y Canadá.

La Liga de Naciones llega a la provincia luego de cuatro años de la última actuación oficial de la Selección. Esta vez se tratará del debut de Marcelo Méndez al frente del equipo en un año cargado de competencia que tendrá como objetivo principal el clasificatorio olímpico. En el camino preparatorio, la VNL servirá para darle rodaje al equipo y comenzar a afianzar una identidad de juego.

La presentación nacional en el torneo será este viernes frente a Portugal desde las 21:10 con transmisión de TyC Sports. Luego, Argentina se medirá con Bulgaria el sábado en el mismo horario y cerrará el primer fin de semana el domingo ante Canadá desde las 19:10.

"Estoy muy feliz de hacer mi debut en la Selección Nacional en Mendoza. La VNL es una competencia difícil, pero nos ayudará en la preparación para los próximos desafíos. Obviamente intentaremos ganar partidos, pero el objetivo más importante es la clasificación para los Juegos Olímpicos. Es un año de mucha competencia, por lo que en la segunda parte del año le daremos más tiempo en la cancha a jugadores que normalmente no tienen tanto ruedo. Nos enfrentaremos a equipos muy difíciles y esperamos obtener buenos resultados”, señaló el entrenador argentino Marcelo Méndez.

Por su parte, Sebastián Solé, capitán de Argentina, expresó que “En nombre de todo el equipo, me gustaría agradecer a la provincia por recibirnos. Siempre es un placer jugar en nuestro país. La VNL es un evento muy importante y tener la oportunidad de jugar con equipos de esta talla nos sirve para crecer y alcanzar un buen nivel".

El plantel nacional está integrado por los siguientes jugadores: Maximiliano Cavanna, Nicolás Uriarte, Bruno Lima, Federico Pereyra, Santiago Danani, Jan Martínez, Agustín Loser, Pablo Crer, Martín Ramos, Sebastián Solé, Facundo Conte, Cristian Poglajen, Ezequiel Palacios y Nicolás Méndez.

El fixture en Mendoza

-Viernes 31 de mayo:

18:10 hs Canadá vs Bulgaria

21:10 hs Argentina vs Portugal

-Sábado 1 de junio:

18:10 hs Canadá vs Portugal

21:10 hs Argentina vs Bulgaria

-Domingo 2 de junio:

16:10 hs Portugal vs Bulgaria

19:10 hs Argentina vs Canadá