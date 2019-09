La Selección Argentina de básquet se enfrentará este viernes a Francia, en uno de los dos partidos correspondientes a la semifinal del Mundial de China. El encuentro comenzará a las 9 en el estadio Wukesong Sport Arena de Beijing y lo transmitirán TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DirecTV Sports.

Argentina arriba de manera invicta a esta instancia, con un registro de seis triunfos, siendo el último contra Serbia, candidato al título, el más resonante por el rival y la forma de juego. Además, en este partido, Luis Scola llegará a 40 presencias en los mundiales, lo que lo pondrá como el segundo jugador con más apariciones y solamente quedará arriba el brasileño Ubiratán Pereira Maciel (41).

Luis sigue escribiendo historia...

El dato se corrigió tras una falla del archivo de la FIBA, que le otorgó el récord al porteño luego del enfrentamiento con los balcánicos. Por su parte, Francia llega a la semifinal después de dejar en el camino al otro gran candidato, Estados Unidos, y de pasar la segunda ronda con un récord de cuatro triunfos y una caída (100-98 ante Australia).

La única derrota francesa se dio contra un equipo en el que el base es frenético como Patty Mills -similar a Facundo Campazzo- y con enormes porcentajes de tres puntos (48%).

El conjunto argentino sorprendió con su buen nivel en el campeonato, ya que, más allá del alto nivel de sus individualidades como Campazzo, Patricio Garino, Luis Scola y Gabriel Deck, consiguió funcionamiento colectivo y básquetbol fluido.

El show del aplauso. Nuestra manera de confirmarle al compañero de al lado que que estamos juntos, que si uno se cae el otro lo va a levantar, que la química es genuina. O simplemente un modo absurdo (pero ya clásico) de cerrar los entrenamientos.

Argentina disimuló las ausencias de hombres altos dentro de la zona pintada y explotó al máximo la velocidad de piernas de sus perimetrales y la buena mano desde la zona de tres puntos.

"Estar en la semifinal de un Mundial es increíble, muy fuerte. Cantidad de colegas míos de altísimo nivel no tienen la oportunidad, y yo no solamente me toca estar por tercera vez en un mundial como entrenador principal sino que me han tocado dos semifinales y una vez el quinto puesto, así que... ¿debo de ser bueno, no?", bromeó el entrenador, Sergio Hernández, en el contacto con la prensa, según se vio en las redes sociales.

Sergio Hernández analizó las claves del triunfo ante Serbia y lo que significa éste paso para todo el grupo: "Ganamos porque creíamos que lo podíamos ganar"



https://t.co/KcuyNIpyIL pic.twitter.com/oICIb65mg3 — CABB (@cabboficial) September 11, 2019

"Igual este jueves tampoco tuvimos demasiado tiempo de estar nerviosos: salimos a las ocho de la mañana del hotel de... no me acuerdo de la ciudad anterior... ¡Dongguan! Y acabamos de entrenar ahora (a las 21). Prácticamente no paramos", confesó.

Los franceses, dirigidos por Vincent Collet, cuentan con cinco jugadores en la liga estadounidense: Rudy Gobert (27 años; Utah Jazz), Evan Fournier (26 años; Orlando Magic), Nicolas Batum (30 años; Charlotte Hornets), Frank Ntilikina (21 años; New York Knicks) y Vincent Poirier (25 años; Boston Celtics).

En el historial, Argentina supera a Francia por tres triunfos y una derrota entre mundiales y juegos olímpicos. Los triunfos nacionales se dieron en los mundiales de Argentina 1950 (56-40) y Japón 2006 (80-70), y en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 (61-51), mientras que Francia celebró en la cita olímpica de Londres 2012 (71-64).

El antecedente más cercano se dio el pasado 17 de agosto en Lyon, cuando Francia se impuso categóricamente por 77-58 en un cuadrangular, con Mathias Lessort (13 puntos) en el ganador y Luis Scola (16) en el perdedor.