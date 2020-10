Argentina XV logró imponerse a Brasil XV en Montevideo

Brasil XV, por su parte, al verse acorralado en las profundidades cerca de su ingoal, cometió muchas infracciones en extrema defensa (once penales en esa etapa inicial) que tuvo como contrapartida dos tarjetas amarillas y un try penal. Argentina XV también sufrió una amarilla y en ese lapso, llegó el segundo try de Brasil a través de Paganini, luego de unas varias fases tras un scrum en cinco metros de los comandados por Fernández Lobbe.

image.png En el estadio Charrúa de Montevideo, la escuadra nacional derrotó a los brasileños por un amplio 40 a 15.

En la segunda parte, conforme comenzaron los cambios, bajo la continuidad en el juego. Así, el partido se hizo menos dinámico y con muchas interrupciones producto de los penales, que fueron muchos por ambos equipos.Brasil, al igual que Argentina XV en la primera parte, a pesar del viento en contra jugó más tiempo en campo rival. No anotó tries, pero pudo incomodar a su contrincante, que en esos segundos cuarenta tuvo algunos destellos del buen rugby que sí pudo mostrar a pleno en la primera etapa.

Testimonios desde Montevideo

El head coach de Argentina XV, Ignacio Fernández Lobbe expresó que "Necesitábamos cambiar la imagen y si bien nos falta un montón, pudimos hacerlo por momentos. Tuvimos muchas indisciplinas. Si apuntamos a ser más competitivos, hay que bajar la cantidad de penales. Los de hoy fueron muchos".

image.png El próximo partido de Argentina XV será el domingo 25 a las 16.45 frente al combinado de Uruguay XV.

El entrenador nacional comentó que "Contra Uruguay tenemos que tener más calidad y volumen de juego. Ante el local aspiramos a tener 80 minutos de buen rugby. Es verdad que hoy en la segunda parte jugaron chicos muy jóvenes y que hicimos muchos cambios. Lo positivo es que se pudieron expresar dentro de la cancha y sirvió para que demuestren por que están acá".

El capitán Tomás Cubilla, sostuvo que "en este partido fuimos más protagonistas del juego. Queríamos mejorar lo hecho ante Chile y creo que por momentos jugamos buen rugby, aunque fuimos indisciplinados. Lo de hoy fue mejor que lo de la primera fecha. El plantel tiene jugadores en buen nivel y los que entran aportan todos lo suyo".

image.png En el partido anterior del torneo, Argentina XV había vencido a Chile XV por un ajustado 25 a 24.

Síntesis

Argentina XV: Francisco Minervino, Ignacio Ruiz, Lucas Favre; Federico Gutiérrez, Franco Molina; Lautaro Bavaro, Santiago Ruiz, Javier Ortega Desio; Joaquín Pellandini, Santiago Mare; Matías Osadczuk, Teo Castiglioni, Tomás Cubilla (c), Leopoldo Herrera; Martín Cancelliere.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: Vaca, Javier Díaz, Estanislao Carullo, Rodrigo Martínez, Ramiro Tallone, Lautaro Bazán Vélez, Juan Pablo Castro, Facundo Ferrario, Mateo Carreras, Juan Cruz Pérez Rachel y Santiago Portillo.

Brasil XV: Leonardo Souza, Yan Rosetti, Matheus Rocha; Gabriel Oliveira, Gabriel Paganini; Devon Müller, Rafael Teixeira, Adrio Luiz; Douglas Rauth, Lucas Tranquez; Lorenzo Temper, Moisés Duque, Felipe Sancery (c), Robert Tenorio; Daniel Sancery. Entrenador: Fernando Portugal.

Ingresaron: Lucas Abud, Endy Willian, Henrique Ferreira, Alexandre Alves, Kauã Guimarães, Joshua Reeves, Felipe Gonçalves, Laurent Bourda, Daniel Silva, Adrio Luiz y Guilherme Dias

Tantos Argentina XV: dos tries Castiglioni, un try penal, y uno de Osadczuk; tres conversiones de Castiglioni y una de Mare.Tantos Brasil XV: tries de Temper y Paganini; una conversión de Tranquez y y un penal de Reeves.Tarjetas: 17' amarilla Rocha (BRA), 31' S.Ruiz (ARG), 38' Temper (BRA), 70' Teixeira (BRA).