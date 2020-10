Argentina XV se consagró campeón en Montevideo

Con dominio exclusivo de las formaciones fijas, con delanteros con mejor desempeño que en las dos fechas anteriores, Argentina XV ganó la línea de ventaja y sus backs, con pelotas de calidad, tuvieron más tiempo y espacio.

Dos tries del hooker Ignacio Ruiz, una de las gratas sorpresas en Argentina, pusieron al equipo albiceleste adelante en el tanteador, con cierta holgura, hasta la mitad de esa primera parte, donde Uruguay empezó a encontrar caminos, vulnerar la marca argentina y, fundamentalmente, a acercarse en el campo.

image.png En el estadio Charrúa, los argentinos se fueron al descanso ganando por 20 a 5 al combinado uruguayo.

Eso fue clave para el equipo local, ya que le permitió recorrer menos metros a medida que ajustaba carreras y pases.

El 20 5 al final de la primera etapa dejaba una puerta abierta para el XV de Esteban Meneses en el complemento, pero el segundo tiempo, finalmente, fue todo de Argentina XV. Si bien por momentos hubo una reacción de Uruguay, esta fue efímera.

En el complemento

Los segundos cuarenta minutos le pertenecieron al conjunto campeón, que anotó tries de todo tipo y forma, manejando el partido a voluntad, moviendo la pelota cuando hizo falta, siendo vertical en otras y con mucha actitud en el contacto.

El capitán de Uruguay Santiago Vilaseca leyó un ataque argentino y su intercepción le permitió irse al try, generando un envión positivo en los uruguayos, aunque no fue suficiente para desequilibrar al campeón.

De esa forma, se redondeó un score que fue justo, acorde a lo que entregaron ambos equipos en los ochenta minutos: Uruguay XV, con muchos jugadores muy jóvenes, está ya trabajando para el futuro; Argentina XV, sigue consolidando un buen presente.

Testimonios desde Uruguay

El entrenador de Argentina XV, Ignacio Fernández Lobbe expresó que "estamos muy contentos con el partido de hoy. Fue una muestra de carácter, disciplina, obtención y juego directo".

image.png El tercera línea entrerriano Javier Ortega Desio fue de gran aporte para el seleccionado argentino que se consagró en Montevideo.

"El plantel tiene chicos que están arrancando a jugar en otro nivel al que están acostumbrados. Van seguir desarrollándose, mezclándose con jugadores con mucha experiencia. Esa química buena que se generó se vio reflejada durante este mes y pico de trabajo" señaló el exintegrante de Los Pumas.

Por su parte, el capitán argentino Tomás Cubilla manifestó que "terminamos en buena forma, jugamos un gran partido desde el principio. Nos propusimos ser los protagonistas y aunque por momentos hubo imprecisiones, anduvimos bien".

Síntesis:

Argentina 53-Uruguay 19

Uruguay XV: Ezequiel Ramos, Guilermo Pujadas, Ignacio Péculo; Juanjuan Garese, Lorenzo Surraco; Eric Dosantos, Lucas Bianchi, Santiago Civetta; Ignacio Rodríguez, Rodrigo Silva; Baltazar Amaya, Andrés Vilaseca (c), Felipe Arcos Pérez, Juan Manuel Alonso; José Iruleguy.Entrenador: Esteban Meneses

Suplentes: Benitez, Diego Arbelo, Leandro Segredo, Felipe Aliaga, Guillermo Lijtenstein, Nicolás Freitas, Agustín Della Corte, Federico Favaro, Manuel Diana, Mateo Perillo.

Argentina XV: Javier Díaz, Ignacio Ruiz, Francisco Minervino; Santiago Portillo, Franco Molina; Lautaro Bavaro, Santiago Ruiz, Javier Ortega Desio; Joaquín Pellandini, Martín Elías; Mateo Carreras, Teo Castiglioni, Tomás Cubilla (c), Matías Osadczuk; Martín Cancelliere.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: Martín Vaca, Lucas Favre, Estanislao Carullo, Rodrigo Martínez, Federico Gutiérrez, Lautaro Bazán Vélez, Juan Pablo Castro, Facundo Ferrario, Santiago Mare, Juan Cruz Pérez Rachel, Ramiro Tallone.

Árbitro: Damián Schneider (Argentina).

Primer tiempo: 4m. y 14m. tries de Ruiz convertidos por Elías (A); 17m. try de Iruleguy (U); 31m. y 34m. penales de Ruiz (A).

Segundo tiempo: 2m. try de Cancelliere (A); 5m. try de Osadczuk convertido por Elías (A); 14m. try de Rodrigo Martínez convertido por Elías (A); 19m. try de Lautaro Bazán Vélez convertido por Elías (A); 23m. try de Vilaseca convertido por Iruleguy (U); 26m. try de Guillermo Lijtenstein convertido por Iruleguy (U); 32m. try de Bazán Vélez convertido por Santiago Mare (A).