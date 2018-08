Argentina XV sumó la segunda derrota

En un partido parejo y luchado hasta el final, Argentina XV fue derrotado por Racing 92 por 18 a 8, en el encuentro que marcó el cierre de la participación de nuestro seleccionado en el torneo por invitación disputado en Georgia.





En la primera parte y bajo un verdadero diluvio -que se mantuvo durante los ochenta minutos- el equipo nacional tuvo dominio del juego, del campo y de la pelota. Se adueñó de las acciones y mantuvo la gran mayoría de dicha etapa al equipo rival en su campo, pero desafortunadamente, no pudo anotar.





En cambio, en uno de los únicos dos avances profundos que tuvo Racing92, con varios pick & go cerca del ingoal, el conjunto parisino llegó a la meta, anotando así el único try de esa etapa.





En la segunda mitad, el partido fue más parejo, con posesión repartida y en esa situación, ambos equipos evolucionaron, dieron un paso adelante y a pesar de lo intratable del clima, Argentina XV no sólo llegó al ingaol, sino que estuvo muy cerca de anotar en un par de ocasiones. Si bien Racing92 también anotó un try por intermedio de Zebo, el resultado, a pesar del esfuerzo del conjunto argentino, el score del partido no se llegó a alterar.





Síntesis:

Argentina XV: Franco Brarda, Diego Fortuny, Lucas Favre, Federico Gutiérrez, Ignacio Larrague, Rodrigo Bruni, Lautaro Bavaro (c), Santiago Portillo, Tomás Cubelli, Juan Cruz Mallía, Facundo Cordero, Lucas Mensa, Santiago Resino, Leopoldo Herrera y Santiago Carreras. Entrenadores: Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio. Ingresaron: Francisco Gorrisen, Marco Ciccioli, Felipe Ezcurra, Agustín Maceiras, Julián Domínguez, Santiago Grondona, Nicolás Leiva, Franco Molina





Racing 92: Eddy Ben Arous, Ole Avei, Ben Tameifuna, Boris Palu, Edwin Maka, Wenceslas Lauret, Baptiste Chouzenoux, Jordan Joseph, Teddy Iribaren, Finn Russell, Juan José Imhoff (capitán), Henry Chavancy, Olivier Klemenczak, Joe Rokocoko, Simon Zebo. Entrenadores: Laurent Labit y Laurent Travers.Ingresaron: Guram Gogichashvili, Xavier Chauveau, Léonard Paris, Hissan Hamel, Georges-Henri Colombe, Donnacha Ryan, Rapahel Lagarde, Esteban Abadie, Antonie Claassen y Anatole Pauvet.





Tantos Argentina: Tries: Cordero. Penales: Mallía





Tantos Racing 92: Tries: Lauret, Zebo. Conversiones: Russell (2).Amonestado: Imhoff.





Cancha: Mikheil Meskhi Stadium.





Referee: Nika Amashukeli.





Renovaron su vínculo

La UAR ha dado un importante nuevo paso. Cuatro jugadores han reafirmado su vínculo con el rugby argentino por las próximas tres temporadas (hasta finales de 2021) y así entonces, Emiliano Boffelli (23), Bautista Delguy (21), Bautista Ezcurra (23) y Marcos Kremer (21) seguirán ligados y comprometidos con Jaguares





Los cuatro jóvenes, todos con pasado reciente en Los Pumitas y con un 2018 extraordinario, tanto en términos de presencias como en desempeño en Jaguares -que clasificó a los Playoffs por primera vez en su tercera temporada en la competición- esto expresaron tras sellar su relación con la UAR.





Estos jugadores pasaron la decena de apariciones en la franquicia esta temporada. Bautista Ezcurra con diez es quién menos apariciones ha tenido. Luego Bautista Delguy con quince, Marcos Kremer con dieciséis y Emiliano Boffelli con diecisiete están entre quiénes más han jugado.