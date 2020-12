Argentino de San Carlos cuenta con nuevo cuerpo técnico

"Hemos decidido volver a Argentino de San Carlos, y la verdad es que lo hacemos con muchas expectativas, por lo que significa el club y el equipo. Así que estamos muy contento con todo esto que ha pasado en el cierre de un año muy particular. Ya estuvimos en el club con Pancho Ferrero desde el 2016 al 2019, este año había quedado otro cuerpo técnico, y por problemas laborales tuvieron que dejar" comenzó señalando Cristian Giupponi a UNO Santa Fe.

image.png El flamante cuerpo técnico del Albiceleste en el momento que fue presentado al plantel superior que afrontará las competencias de Liga Santafesina.

El flamante director técnico de Argentino de San Carlos expresó que "el regreso para nosotros nos puso muy contentos, es un club que el cuerpo técnico1 queremos mucho, ahora vamos con Mauricio Martínez de ayudante de campo, Matías Ostta como preparador físico, el fue jugador y ya estaba desde la época que estuvimos con Pancho Ferrero. Somos todos chicos que hemos salido campeones en el club y tenemos mucho aprecio hacia la institución".

El ex jugador de Unión Progresista sostuvo que "estamos entrenando dos veces a la semana, martes y jueves, y los mismos tenemos que cortarlos a la 21.30 por protocolo municipal. No se pueden utilizar los vestuarios ni nada de eso, así que hacemos un trabajito físico y después algo con pelota, y luego cada uno se va para su casa. Después de los entrenamientos que haremos esta semana le vamos a dar descanso a los chicos hasta el año que viene, en enero volveríamos con una pretemporada más fuerte para empezar a pulir el año".

El flamante DT de la prestigiosa institución de San Carlos Centro contó que "es un poco raro todo, por lo que fue el año, mientras duró la cuarentena algunos chicos pudieron entrenar y otro no tanto. No hay porque reprocharle nada a nadie, fue un año muy duro para todos, y cada uno hizo lo que pudo. Los otros días estuvimos conversando con los jugadores, que había que ponerse bien, para arrancar el 4 de enero con todo, y poder llegar muy bien al comienzo del torneo de la liga".

El nuevo entrenador del Decano

Giupponi es santafesino, pero está radicado en San Carlos hace un tiempo y se refirió a lo que puede provocar la incertidumbre de no saber que competencia se va a jugar. Sobre esto sostuvo que "eso de la incertidumbre le saca un poco el ánimo al jugador, el no saber a dónde apunta, cuando va a comenzar un torneo. Esas cuestiones organizativas lo desaminan a los chicos. Pero nosotros tenemos la intención de hacer durante la pretemporada cinco o seis amistosos, ante de que comience el torneo liguista, que si va todo bien en marzo ya debería arrancar. Después tenemos mucha fe con que tengamos alguna competencia, pero el tema pandemia es la que dispone si se vuelve o no se vuelve a jugar y bajo qué condiciones".+

image.png El plantel cervecero finalizará los entrenamientos esta semana, luego tendrán unas semanas de descanso, y regresarán el 4 de enero para iniciar la pretemporada.

Para los que siguen Liga Santafesina, Cristian es un jugador conocido, pero los que no es bueno refrescar su carrera deportiva, sobre lo cual señaló que ""mis comienzos fueron en San Cristóbal de Ángel Gallardo, en el 2007 me fui a Libertad de San Jerónimo Norte con el Bicho Godano, al año siguiente a Argentino de San Carlos, luego pasé Santa Fe Fútbol Club, 9 de Julio de Rafaela, y volví nuevamente a Argentino. Ahí si me fui a Unión Progresista de San Carlos Sur, y terminé en Argentino de Franck. En el 2015 dejé, en el 2016 Pancho Ferraro me llamó para ser entrenador de la tercera de Argentino de San Carlos y arranqué como técnico. Y desde entonces nunca paré, y bueno ahora de nuevo en el club que me pone muy contento".

Finalmente, a cerca de cómo está Argentino de San Carlos en medio de la pandemia de covid-19, Giupponi explicó que "Argentino de San Carlos es un club grande, que está bien en todo sentido, pudo pagar los sueldos de sus profesores en un cincuenta por ciento. Dentro de todo, lo asimiló bastante bien a toda esta situación que estamos pasando. Igualmente ha sido un año perdido para todos, no se pudieron hacer beneficios, con lo cual el estado de situación es muy similar al de todos los clubes. Nada más que Argentino al ser un club muy grande e importante pudo pasarlo mejor al año".