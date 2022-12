Argentino (SC) emitió un comunicado por lo sucedido ante El Pozo

LEER MÁS: Videos: serios daños e incidentes tras el descenso de El Pozo en la Liga Santafesina

Por eso la institución sancarlina emitió un comunicado oficial que transcribimos a continuación:

A raíz de los lamentables hechos acontecidos antes, durante y una vez finalizado el encuentro disputado entre nuestra entidad y el Centro Cultural y Deportivo el Pozo, nos vemos obligados a hacer una serie de consideraciones públicas.

En calidad de visitantes, el plantel de primera división de nuestra entidad viajó a la ciudad de Santa Fe para vivir lo que debería ser una fiesta en la última fecha del certamen de la liga. Lamentablemente todo se tornó una pesadilla.

Desde la Comisión Directiva nos solidarizamos con nuestros jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes que padecieron hechos de violencia y vandalismo, llegando al extremo de temer por sus vidas.

Los integrantes de nuestro plantel fueron prácticamente privados de salir de los vestuarios, ya que temían por su integridad física. Sufrieron amenazas durante todo el partido, insultos que denotaban una violencia extraordinaria, autos rayados, pinchaduras de cubiertas y jugadores que debieron salir custodiados por efectivos policiales trasladándolos lejos del estadio ya que allí todo era una película de terror. A estas, entre otras acciones, fue sometida nuestra gente.

No se puede tolerar que en un partido de fútbol prime el miedo en lugar de los valores deportivos. No podemos naturalizar la violencia vistiéndola de "folklore". No pueden ganar los violentos, debe ganar siempre el fútbol y el fútbol debe entenderse como una expresión de felicidad, de nobleza deportiva, de sana competencia, no de esta intolerancia suprema.

Informamos a nuestros socios que nos encontramos trabajando y coordinando reuniones con los miembros del Consejo Directivo de la Liga Santafesina de Fútbol con el objetivo de remediar los daños sufridos y encontrar una pronta solución para erradicar los actos de este calibre en las competencias.

El club anfitrión deberá dar las explicaciones de rigor, donde entendemos que con las disculpas solamente no alcanza, sino que es necesario el firme compromiso de que estos episodios no se repitan nunca más.

A su vez pedimos a las autoridades políticas y policiales no desentenderse del tema y dejar sólo a los clubes en estas situaciones. Somos parte de un todo y acá nadie debe mirar para otro lado.

Comisión Directiva Club Atlético Argentino - 12/12/2022