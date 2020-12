Ariel Pérez Carli deja la conducción de El Quillá

“Estamos súper satisfechos con los logros en estos tres años de proceso. Cierro un ciclo mucho más largo, si se toma en cuenta a nivel clubes. Hace ya casi 20 años que estoy como entrenador, así que por ahí también pasa el duelo mayor” dijo Ariel Pérez Carli sobre el análisis de su gestión.

El “Colo” no descarta volver algún día. “Quizás sea un puente y en algún momento se volverá al ruedo. Pero hoy, por cuestiones personales no puedo seguir dedicándole el tiempo necesario, el que a mi me gusta y el que un club con la jerarquía y la ambición que tiene este equipo necesita”.

image.png El Colo Pérez Carli es un estudioso del juego, y tiene un destacado paso por diversas instituciones del hockey regional.

Para el experimentado DT, cumplió los objetivos al timón de la nave de El Quillá. “El balance es de bueno a muy bueno. Dentro de los objetivos que se plantearon allá por 2018, se cumplieron todos, a excepción de uno que era que el club posicione a una de sus jugadoras en un seleccionado nacional. Considero que trabajamos para que varias chicas de nuestras filas estén a la altura de un representativo argentino. Inclusive estuvieron en concentraciones como Valentina Pietroni en el Campus Dakar. Además, una de la divisional mayor, como Candela Carosso, integró un seleccionado internacional como el italiano”.

Tiburonas competitivas a pleno

Al momento de describir a sus dirigidas, Pérez Carli manifestó que “Las chicas de El Quillá son jugadoras que te exigen día a día, quieren estar al mejor nivel. Son ambiciosas y eso genera que uno tenga que estar siempre en la vanguardia para poder responder al nivel que piden”.

image.png Pérez Carli en uno de los entrenamientos de la primera de El Quilllá llevado adelante en medio de las pertinentes normativas sanitarias.

Además, enalteció las pretensiones de grandeza que observó en la dirigencia de la institución. “El Quillá es un club estrella. Se busca por todos los medios estar adelante en todos los deportes. Hubo situaciones muy adversas como la caída de las torres de iluminación, el robo de las luces, entre otras. Pero siempre con esfuerzo mancomunado, se buscó resolverlo y generó una sinergia fuera de los límites de la cancha que luego se transmitía dentro. Eso lo hace un equipo con esas grandes pretensiones”.

Por último, cerró con un torneo que lo enorgulleció y que marcó su etapa al frente del equipo. “Fue el último Campeonato Argentino de Clubes “A” donde fuimos sede y obtuvimos el tercer puesto. Al primer torneo que fuimos hace dos años en Rosario, plantee la posibilidad de llegar al podio y parecía lejano. Aunque el cuarto lugar nos hizo despegar los pies de la tierra y por qué no soñar con más. Al siguiente año, se repitió esa meta y estuvimos a cinco minutos de llegar a la final. Ese resultado encendió la ilusión de que se puede soñar con ganar un torneo de esas características”.