El Flaco le pagó los que no acatan la cuarentena.

Juan María Traverso no solo es una figura por su talento al volante sino por sus declaraciones sin rodeos y esta vez fue en una transmisión en vivo a través de Instagram que compartió con Matías Rossi donde criticó con dureza a los que no respetan la cuarentena.

“Hace diez días que estoy encerrado. Tengo ganas de ver a mis nietos, a mis amigos, pero soy consciente de que no hay otro método para evitar el virus, pero de repente veo una cola de gente que se armó todo para ir a la playa. No lo puedo creer. Arriesgan y no respetan la cuarentena porque son unos pelotudos”, disparó el seis veces campeón de Turismo Carretera, siete de TC 2000 y tres de Top Race.

Además, el el Flaco agregó que “a esa gente” le tiene “miedo, porque el pelotudo es peligroso y no estamos hablando del obrero sino de tipos que se toman aviones, que andan por el mundo y realmente me dan vergüenza”, continuó.

Finalmente reflexionó: “Creo que el mundo va a cambiar cuando este problema termine. El ser humano va a valorar mucho más las cosas que últimamente le había pedido el respeto. En estos días no puede faltar la buena onda porque todo lo demás se recupera”.