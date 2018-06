Arturo Vidal, provocador, destruyó a Lionel Messi

Tras la consulta de Asmar sobre si le temía a Messi, Vidal le dijo: "¿Yo a él o él a mí? Yo no le tengo miedo, pero hay que preguntarle a él si quedó con miedo. Le gané todas las finales y si nos enfrentamos de nuevo, le volveré a ganar", aseguró Vidal.





En cuanto a su favorito para el Mundial de Rusia 2018, el jugador de Bayern Munich manifestó que "en Sudamérica uno siempre apoya a los sudamericanos. Ojalá gane Brasil, tienen un muy buen equipo con jugadores jóvenes. Juegan muy lindo, pero ojalá salga campeón el que juegue mejor".





Sobre su juego, expresó que "no le tengo miedo a nada, en la cancha todos somos iguales. Defiendo mi camiseta y a mi selección a muerte. Tengo que dejar la vida en la cancha, si puedo. Afuera del campo soy tranquilo, me gusta reirme".





Además, sorprendió al señalar que le gustaría jugar en un gigante del fútbol brasileño: "Flamengo me gusta mucho. Estuve mucho con Renato Augusto, que es un muy buen amigo y que me hablaba mucho del club. Renato me hablaba de la gente y sería lindo estar ahí y sentir esa energía".





"Ojalá se me de jugar en Flamengo, sería un sueño. Si me quieren contratar, acá estoy. Con Rafinha ganaríamos la Libertaodres, Brasileirao, Carioca... todo", sentenció.