Asad: "El Vélez de Bianchi le ganaría tranquilamente al River de Gallardo"

Omar Asad es uno de los exfutbolistas de Vélez que mejores recuerdos dejó. El Turco, además de ser campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en 1994, fue el autor del gol con el que el Fortín derrotó al Milan en Japón y esta semana aseguró que aquel equipo dirigido por Carlos Bianchi le ganaría al River de Marcelo Gallardo, el mejor de la actualidad.

"Nosotros le metimos un mix y ganamos todo, nacional e internacional. River, lógicamente, tiene estas copas que aparecen y por eso tiene más títulos en estos años, pero el juego era similar", expresó, y analizó los distintos sectores de la cancha. "En ataque teníamos al jugador distinto que era el Turu Flores, que metía ganchos y los sentaba de culo a todos. River tiene a Borré, que corre y aprieta, Mati Suárez, que también corre y tiene talento, pero no es el dribbling, la gambeta y el fútbol que te llena los ojos que tenía el Turu. En el medio estaría parejo también. Atrás teníamos otro distinto, que era el Uno (por José Luis Chilavert). Al mejor arquero de la historia del fútbol River no lo tiene. Hay cosas en las que les sacamos ventaja, creo que les ganaríamos tranquilamente", sentenció en una entrevista con Secta Deportiva.

Hoy en su faceta como entrenador, dirigió a Godoy Cruz, San Lorenzo y Estudiantes de San Luis en Argentina, Emelec de Ecuador, Atlas de México y su último paso fue por San José de Oruro de Bolivia, donde sufrió fuertes destratos por parte de la dirigencia ya que no le pagaba e incluso tuvo que vivir unos días en la calle. Su sueño es dirigir en Vélez en un futuro. "El objetivo y sueño es dirigir a Vélez el día de mañana y buscar el objetivo que siempre le digo a la gente que me conoce: La Copa Libertadores. A nosotros nos hablan de la Libertadores y es como nuestra. Si me dan la posibilidad de ser entrenador voy en busca de eso. Lo voy a armar bien, estoy convencido de lo que digo porque sé que lo voy a lograr", concluyó.