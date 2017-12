Así festejó Ardusso el título del Súper TC2000 en Santa Fe

Será un día que nunca olvidará en su vida Facundo Ardusso, ya que el 17 de diciembre de 2017 se coronó por primera vez campeón del Súper TC2000 luego de llegar segundo en la última final del año en Alta Gracia. Tras la carrera, el De Las Parejas se acercó hasta su ciudad natal y festejó junto a todo la gente que lo apoyó desde sus inicios.

"Tengo un quilombo en la cabeza, la locura de la gente. La verdad que ser querido en mi ciudad es algo único, yo amo Las Parejas", explicó en primer término Ardusso en medio de los festejos.





Y luego agregó: "Todavía no caí, mañana voy a pedir que me pellizquen, es increíble. A la gente no tengo más que decirle gracias por este momento hermoso que me están haciendo pasar".





Por último, sobre esta fecha que no olvidará, manifestó: "Es un día que no me voy a olvidar nunca. Tengo varios amigos que cumplen el 17 de diciembre y aparte el día de mi primer título en el Súper TC2000.