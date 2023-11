La policía destinará 620 efectivos para el operativo del domingo entre Colón y Talleres

LEER MÁS: En Unión se prepara un banderazo en apoyo al plantel

De dicho encuentro, en la Unidad Regional I, para organizar el operativo de seguridad para el partido entre Colón y Talleres, estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero, el subsecretario de Seguridad Preventiva, Gustavo Pucheta, el director de Seguridad Deportiva y Espectáculos Masivos.

Y Marcos Romero, tras el encuentro, habló con los medios, donde estuvo UNO Santa Fe, y detalló: "Sabemos que es un partido muy importante por lo que se están jugando ambos equipos de la ciudad. Tenemos una situación bastante compleja, pero todo va a depender del resultado del partido. Hemos estado trabajando toda la semana con la municipalidad, con la policía, y hemos estado interactuando continuamente con el club".

"En el día de hoy hemos terminado la reunión, donde, lógicamente, hemos llegado a la conclusión de que se va a permitir el ingreso de todo el público. Le hemos pedido al Club Colón que abra todas las puertas del estadio, excepto la 8 que entra a la ambulancia y la 7 que va hacia el Fonavi Centenario, y vamos a permitir que el hincha pueda ingresar sus banderas, excepto telones", agregó Marcos Romero de cara al cotejo ante Talleres.

Mientras que luego, adelantó sobre la disposición de seguridad: "Con respecto al operativo policial, vamos a estar contando con 620 policías, el servicio va a estar empezando a las 10.30, y la apertura del estadio la vamos a estar haciendo tres horas antes. La vamos a hacer tres horas antes por una cuestión que creemos que va a ir mucha gente, y que la gente vaya con tiempo para que no se no se agolpe a último momento, como ocurre normalmente en todos los estadios del país, que llega media hora o 45 minutos antes que empiece el partido".

En cuanto a si fuera del estadio va a ser diferente el operativo a lo que se realiza habitualmente, Marcos Romero contó: "Vamos a hacer un servicio bastante ampliado, porque también tenemos el partido de Unión a las 19, así que vamos a estar haciendo algunos controles sobre el estadio de Unión, y después de las 16 vamos a estar haciendo cortes y desvíos en lo que es la inmediación del estadio de Unión, para que si tiene que festejar, tiene que hacer algún tipo de manifestación sobre su club, sobre la sede, no se crucen los hinchas de cada club".

"De esos 620 que te dije, 500 los va a cubrir el club por servicio policial adicional, los 120 restantes lo vamos a cubrir nosotros mismos", detalló Marcos Romero sobre los costos que tendrá el operativo de seguridad para el choque entre Colón y Talleres.

Y continuó revelando lo que se planea para el post partido: "Depende del resultado y el ánimo de la gente. Lógicamente nosotros estamos preparados para la peor situación, lógicamente queremos que ambos clubes ganen, que logren la permanencia. Pero lógicamente, por eso ese número que hemos incrementado de personal policial, va a ser un servicio extendido, creemos si el resultado es adverso, va a ser un servicio muy prolongado, vamos a estar empezando 10.30, como dijimos, y calculamos estar trabajando hasta la noche, es decir que tenemos que contemplar el final del partido en Córdoba de Unión, debido a la chance de que se crucen, sean festejos o lo que sea de ambas parcialidades".

También reveló los detalles sobre lo que se planea para el regreso de Unión, tras su partido ante Belgrano, y Marcos Romero reveló: "Será similar a lo que hecho también la semana anterior con Colón, que hemos custodiado el inicio del ingreso a la provincia y coordinado con Buenos Aires, tal vez lo vamos a hacer coordinado también de donde ellos van a estar viniendo y, lógicamente, hasta su arribo. Como es público conocimiento, todos los entrenamientos se han hecho con la custodia policial, eso va a seguir. Entrenen donde entrenen, el acompañamiento va a ser continuamente con ellos".

Por último, cuando se le preguntó a Marcos Romero por si habrá operativos en la casa de los dirigentes de Colón y Unión, Marcos Romero contó: "Estamos haciendo patrullajes continuos, eso no lo hemos dejado de hacer. Hemos pedido a los clubes el listado de los dirigentes, entonces de esa manera estamos controlando los domicilios de ellos. No vamos a levantar ese servicio hasta que no finalice el torneo, así que con eso, hasta ahora, viene funcionando muy bien".