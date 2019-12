Ateneo Inmaculada cierra un año muy especial

Ateneo Inmaculada se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol y eso le dió el derecho a participar del Regional de Clubes 2020. Extraoficialmente se conoció que las zonas y el formato se conocerán el próximo viernes 3 de enero.

La escuadra Colegial integrará la zona 5, Región Litoral Sur, en el cual estarán los equipos de la provincia de Santa Fe como Atlético Carcarañá, Ben Hur de Rafaela, 9 de Julio de Rafaela, Brown de San Vicente, Libertad de Sunchales, Adiur de Rosario, Atlético San Jorge, y PSM de Puerto General San Martín.

"Se termina un año especial para nosotros, porque hace poco se nos dió la primera vuelta, y desde ahí fueron unas semanas de mucha alegría. Vivimos un momento espectacular, pasó todo muy rápido y ahora ya estamos enfocados en lo que se viene", le dijo Fransico Toniolo a UNO Santa Fe.

El referente ineludible del plantel de Ateneo señaló que "Una semana fue que la utilizamos para los festejos, y después nos juntamos a comer para tantear al plantel, para chequear como la veían, si tenían ganas, y la respuesta fue automática y unánime. Todos tenían ganas de participar, un premio que nos ganamos y decidimos encararlo".

ateneo 1.jpg

Comentó que "Después de haber tenido el visto bueno del plantel nos juntamos con padre, dirigentes y demás, fueron dos ó tres reuniones, obtuvimos el sí del colegio, y a partir de ahí ya comenzamos a planificar actividades, para juntar fondos, y acá estamos de vuelta".

Asuntos internos y deportivos

"Se confirmó el cuerpo técnico que va a seguir comandado por Alejandro Olivera, y ya se arrancaron los entrenamientos. No es fácil afrontar el torneo, no es imposible, me junté con Mariano Boss de El Quillá, y nos puso en autos que no es fácil, pero no hay nada que nos detenga", destacó Fran Toniolo.

Agregó que "Hay que conseguir recursos, pero nosotros queremos que el jugador se pueda aislar de todo eso y se enfoque en lo deportivo. Hay comisiones que ya están trabajando, con el objetivo de que el plantel no tenga que ocuparse de ese tipo de cuestiones".

Sobre el escenario que utilizarán para afrontar la competencia expresó que "No tenemos bien definido, tampoco salió el reglamento, pero en principio hay que presentar dos canchas. Uno sería el predio de la Liga Santafesina, y estamos si la segunda puede ser nuestra cancha, para cuando juguemos de local y el visitante no traiga mucho público. Y también hemos jugado mucho en Independiente de Santo Tomé, y tenemos muy buena relación con su presidente".

ateneo 2.jpg

En cuanto a la preparación deportiva expresó que "En ese sentido viene todo bien, la preparación ya arrancó hace un par de semanas, para ganar tiempo porque algunos chicos ya tenían diagramadas sus vacaciones, entonces se pudo meter antes de ello algunos días de trabajo. Ahora el 2 y 3 de enero se vuelve a trabajar y ya derecho hasta la fecha de comienzo del torneo":.

El plantel de Ateneo Inmaculada tiene como entrenador principal a Alejandro Olivera, y como ayudantes están Nacho Peña, Federico Bonatti y Marcos Méndez, mientras que Fernando Cortina es el director ejecutivo, y están como colaboradores Gerardo Poletti y Marcelo Chiaraviglio.