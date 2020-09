Atlas no puede tener regularidad en México

Atlas, equipo que conduce el DT argentino Diego Cocca, no pudo con Pachuca, que lo batió por 1-0, en uno de los adelantos de la undécima fecha del Torneo Guardianes 2020 de la primera división del fútbol de México.

En el estadio Jalisco de Guadalajara, el conjunto visitante se llevó la victoria, con un penal convertido por Víctor Guzmán (ST 31').

En Atlas se desempeñaron como titulares los argentinos Hugo Nervo (ex Huracán), Germán Conti (ex Colón de Santa Fe), Ignacio Malcorra (ex Unión de Santa Fe) y Luciano Acosta (ex Boca Juniors), quien vio la tarjeta roja a los 16 minutos de la segunda parte, según reprodujo el sitio Mediotiempo.

En tanto, en Pachuca actuaron el arquero Oscar Ustari (ex Independiente), el defensor Gustavo Cabral (ex Racing) y el delantero Ismael Sosa (ex Independiente).

En adelantos jugados en la noche del viernes, el líder Cruz Azul (25 puntos) venció como visitante a Mazatlán, por 3-2, mientras que Puebla superó al local Necaxa, por 1-0.Mañana jugarán Toluca-Santos Laguna (14.00) y Atlético San Luis-Monterrey (21.00).