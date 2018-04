Atlético Madrid inicia su camino frente a Sporting Lisboa

Atlético Madrid , que de la mano del entrenador argentino Diego Simeone se perfila como el más firme candidato al título, recibirá hoy en en su fortaleza del Wanda Metropolitano al Sporting de Lisboa portugués, en uno de los cuatro partidos correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Europa de fútbol.





El Colchonero, lejos de la pelea por el campeonato pese a ser escolta del Barcelona en la Liga española y eliminado de la Copa del Rey, tiene como único objetivo en la temporada la Liga de Europa, el torneo que marcó hace seis años el comienzo de la gloriosa era Simeone, cuando fue campeón en Bucarest en 2012.





Los madrileños, aunque al entrenador no le gusta, son los favoritos a levantar el trofeo por su potencial, por su calidad de jugadores y la contundencia de sus números europeos, ya que ganó los dos partidos de dieciseisavos, ante Copenhague, y de octavos de final, ante Lokomotiv Moscú, además de que en el Wanda Metropolitano lleva ocho victorias seguidas sin goles en contra.





El equipo español, que la última vez que cedió puntos fue el pasado 20 de enero, con el 1-1 contra Girona, luego venció a Las Palmas (3-0), Valencia (1-0), Athletic Bilbao (2-0), Copenhague (1-0), Leganés (4-0), Lokomotiv (3-0), Celta de Vigo (3-0) y Deportivo de La Coruña (1-0).





Simeone aún no confirmó el once inicial, pero el argentino Angel Correa cuenta con chances de ser titular como extremo derecho, en tanto que el arquero Axel Werner ocupará un lugar en el banco de los suplentes. Enfrente estará el Sporting, que no ha ganado ninguno de los 12 partidos que ha disputado contra equipos españoles como visitante, consiguió una agónica clasificación a octavos frente al Viktoria Plzen, en República Checa, con un gol del volante argentino Rodrigo Battaglia en la prórroga.





El ex mediocampista de Huracán, Racing Club y Rosario Central será titular, en tanto que Marcos Acuña no fue confirmado por el entrenador. Por otra parte, Leipzig de Alemania , la sorpresa del certamen tras eliminar al Nápoli y al Zenit ruso, recibirá a Olympique de Marsella, que contará como titular a Lucas Ocampo, ex jugador de River; Lazio de Italia será local ante Salzburgo de Austria y Arsenal de Inglaterra se medirá con CSKA Moscú de Rusia.