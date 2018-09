Atlético Tucumán pisa Rosario para cerrar la fecha

En el cierre de la cuarta fecha de la Superliga, Atlético Tucumán buscará acercarse a la cima de la tabla de posiciones al visitar al necesitado Newell´s en Rosario. Jugarán a las 19 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de Fox Sports Premium.

Allí, la Lepra, que todavía no pudo ganar en la Superliga, recibirá a un ilusionado Atlético Tucumán, con el pecho inflado luego de haber avanzado a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.





Con cinco puntos en las primeras tres fechas (una victoria y dos empates), el Decano quiere mantenerse en el lote de arriba y mantener sus buenas sensaciones. Tal como sucedió ante Colón la semana pasada, el entrenador Ricardo Zielinski mantendrá la rotación en el plantel tucumano, para equilibrar las cargas.





"Acá hay 20 titulares. En los equipos que se arman para varias competencias es así", definió el entrenador para explicar cómo hace para mantener a todos los jugadores involucrados en la causa.





Del otro lado, Newell s está urgido de los tres puntos, porque todavía no pudo ganar en la Superliga (sí lo hizo en la Copa Argentina ), y la dirigencia debió salir a respaldar el trabajo de Omar de Felippe.





"No me gustan que me respalden, porque cuando te respaldan...", dijo el entrenador, que cerró la frase con una sonrisa durante la conferencia de prensa del viernes.





La "Lepra" arrancó con el pie izquierdo ante Vélez, empató con el "Rojo" en el Coloso y luego perdió ante Godoy Cruz en Mendoza.