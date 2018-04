Atlético de Tucumán sumó su segunda derrota en la Libertadores

Atlético Tucumán perdió 3 a 1 en condición de visitante frente a Peñarol de Uruguay por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores. Los tucumanos comenzaron perdiendo en el estadio Campeón del Siglo y no pudieron imponer su juego en ningún momento, pese a que con el gol marcado por Luis Rodríguez hubo un mejora, no fue suficiente.





A los 20' del primer tiempo Rafael García le cometió un infantil penal a Agustín Canobbio. Minutos más tarde Luis Cebolla Rodríguez la puso contra un palo frente a un Augusto Batalla que no pudo hacer nada.





Apenas pasados 6' del segundo tiempo Fabián Estoyanoff amplió la diferencia de tiro libre. Tras la ejecución del jugador carbonero la pelota rebotó en Guillermo Acosta y se metió directo al arco tucumano. En el festejo del gol el Cebolla Rodríguez se acercó al Bebe y le besó la cabeza, gesto frente al que el tucumano no reaccionó.





Sin demasiada claridad en el juego el equipo de Ricardo Zielinski fue para adelante y encontró el descuento a los 20' del segundo tiempo. Cristian Villagra piso el área y Ramón Arias le comete penal. Con mucha jerarquía Luis Rodríguez la coloco en la esquina inferior izquierda.





El partido hasta ese momento era friccionado y con poco juego, algo que se evidencia en los tres goles de pelota parada. Después del gol Atlético empezó presionar con buen juego pero en una contra letal comandada por el Cebolla Rodríguez el carbonero Rodrigo Rojo sentenció el 3 a 1 definitivo.





