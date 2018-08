Atlético Tucumán va por otra hazaña internacional

Para lograr la remontada anhelada, el delantero de 32 años tendrá que sacudirse de la cabeza los rumores insistentes que lo sitúan en el Atlas de Guadalajara (México).





Probables formaciones



Atlético Nacional: Fernando Monetti - Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Alexis Henríquez, Deiver Machado - Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani - Jeison Lucumí, Yerson Candelo, Reinaldo Lenis - Dayro Moreno. DT: Jorge Almirón.



Atlético Tucuman: Cristian Lucchetti - José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Gabriel Risso - Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez- Leandro Diaz y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.



Estadio: Atansio Girardot (Medellín).



Árbitro: Roberto Tovar (



Hora: 21:45 (hora argentina) Fernando Monetti - Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Alexis Henríquez, Deiver Machado - Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani - Jeison Lucumí, Yerson Candelo, Reinaldo Lenis - Dayro Moreno. DT: Jorge Almirón.Cristian Lucchetti - José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Gabriel Risso - Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez- Leandro Diaz y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.Estadio: Atansio Girardot (Medellín).Árbitro: Roberto Tovar ( Chile ).Hora: 21:45 (hora argentina) Televisa: Fox Sports. "Ojalá el martes le podamos dar la vuelta a la serie. Tenemos la confianza adelante de hacer los goles, que la afición nos apoye desde el primer minuto para obtener el triunfo", afirmó el artillero.Para lograr la remontada anhelada, el delantero de 32 años tendrá que sacudirse de la cabeza los rumores insistentes que lo sitúan en el Atlas de Guadalajara (México).

El duelo de vuelta de los octavos de final del torneo más importante del continente se disputará a las 21.45 (hora argentina ) en el estadio "Atanasio Girardot", con arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación de Fox Sports.El vencedor se medirá con el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y el brasileño Gremio, actual campeón del certamen.Semana a semana durante esta temporada, los tucumanos renovaron el mote de "partido más importante de la historia", por lo que tratarán de mantener la cabeza fría para defender el resultado obtenido en el "Monumental José Fierro"."Nos imaginamos con un rival que nos va a salir a buscar el resultado, nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que tratar la pelota, sabemos que es un equipo que le gusta manejar el juego", afirmó el capitán Luis Rodríguez.El "Decano", dirigido por Ricardo Zielinski, cuarto en la Superliga, llegó a Medellín con un plantel similar al que salió victorioso en casa.Dentro de sus convocados están sus goleadores Leandro Díaz y Guillermo Acosta. No se prevén revoluciones en la plantilla, que el entrenador ha rotado para llegar con soltura.Con sus limitaciones, Atlético Tucumán buscará volver a mostrar su estirpe aguerrida para avanzar por primera vez a cuartos de final de Libertadores.El inicio de temporada para el equipo que dirige el argentino Jorge Almirón ha sido turbulento. Además de perder la final del torneo local el semestre pasado ante el Tolima, los poderosos verdolagas cargan con el rechazo de buena parte de su hinchada por su fútbol poco atractivo.Pero la derrota en la ida ante el modesto Tucumán, aunque dolorosa, parece haber servido de electrochoque al dos veces campeón de la Libertadores. A partir de entonces ajustan cuatro victorias y un empate en liga y copa locales."Va a ser otro partido el martes, no el accidente que pasó" en Argentina, dijo Almirón. "La confianza del equipo está muy bien".Los verdes de Antioquia apuntan a no cometer los errores infantiles en defensa que les costaron la sorpresiva caída a domicilio. Para ello regresará el capitán Alexis Henríquez para completar la zaga con Felipe Aguilar. El argentino Diego Braghieri iría al banco.Almirón ha dirigido a Nacional en 35 partidos de liga. Solo hasta el viernes su equipo pudo anotar más de dos goles: 3-2 en la victoria frente a Alianza Petrolera en Medellín. "El poder convertir genera confianza", explicó el DT.La carta para remontar ante un rival que se avizora cerrado será la de siempre, el goleador Dayro Moreno, suplente en la ida por malestares físicos.El goleador de la liga cafetera con seis anotaciones se muestra confiado en poder revertir la situación. Para ello cuenta con los movedizos Jeison Lucumí y Reinaldo Lenis para romper la defensa contraria. Además de la conducción de Yerson Candelo.