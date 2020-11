image.png La especialista en Salto con Garrocha en la competencia realizada en el Card de nuestra capital.

"El desafío match 3 la verdad es que estuvo muy bueno, fue una experiencia muy buena compartir este proyecto nuevo con Chile y Brasil. Sinceramente estuvo muy bueno, y fue muy motivador para la vuelta a la competencia, ya que estuvimos mucho tiempo paradas" le dijo Paula Gómez Iriondo a UNO Santa Fe.

La atleta santafesina especialista en Salto con Garrocha sostuvo que "el haber terminado primeras fue muy positivo, es un aliciente, nos sentimos muy orgullosas por el desempeño que tuvimos, sobre todo haber dejado la representación del país en lo más alto del podio de una competencia muy dura". "Maxi es un gran entrenador, la verdad que nos refelicitó después que logramos el primer lugar en el Desafío de las Alturas, nos dijo que sabía que nos iba a ir bien, pero la intención era que la pasemos bien, y que disfrutemos de una prueba que es muy buena, porque fue algo novedosa" expresó la representante de Velocidad y Resistencia.

image.png Gómez Iriondo representa al Club Velocidad y Resistencia, y es entrenada por Maxi Troncoso.

Paula Gómez Iriondo formó parte del equipo argentino junto a su hermana Luciana, Aldana Garibaldi y Josefina Brunet. Sobre dicha prueba contó que "fue algo diferente a lo que hacemos habitualmente. Consistió en que el país que llegaba a los primeros 50 saltos válidos y teníamos 12 minutos. Los primeros 12 minutos, el país que más llegaba a saltar, había 10 minutos de descanso, y luego otros 12 minutos de saltos. Nosotras ganamos, pero Brasil y Chile tenían muy buenas atletas, con grandes competidoras".

Recientemente se llevó a cabo pruebas de estado que fueron comprobaciones de la actual condición de los atletas organizado por la Cada. Las ciudades de Mar del Plata, Oberá, Resistencia, Córdoba, Las Varillas, CABA, Santa Fe, Salta, y Concordia, fueron los escenarios que tuvieron los atletas de los cuatros saltos tanto en varones como en mujeres. "Fue una prueba para ver como estábamos los diversos atletas del país. Teníamos que saltar nuestra marca de 8 pasos, que en mi caso era 2.90, debía saltar 20 centímetros por debajo de esa marca, y logré saltar 2.70. Igualmente fue muy bueno porque fueron las primeras competencias después de mucho tiempo" destacó Gómez Iriondo.

La vuelta a la pista del Card

La destacada atleta santafesina que es entrenada por el profesor Maxi Troncoso sostuvo que "después de la cuarentena la vuelta fue muy linda, porque ya extrañábamos no poder venir a saltar a la pista del Card. Volver a la pista se convirtió en una necesidad, porque entrenar en casa empezó a cansar y a desmotivarnos. Pero igualmente seguimos con los entrenamientos y cuando logramos regresar fue más que satisfactorio, porque tocar la pista, volver a tener contacto con la garrocha, realmente fue muy lindo".

image.png La santafesina tuvo una destacada actuación en el Desafío de las Alturas en Salto con Garrocha.

"Para volver a entrenar en la pista tenemos que cumplir con el protocolo que nos autorizaron, debemos ingresar con barbijo, acá en el ingreso nos toman la temperatura y nos colocan alcohol en gel, y también es clave mantener el distanciamiento. Nosotras buscamos cumplir con todo lo que se nos pide porque es fundamental no tener ningún inconveniente ante un virus que muy fuerte y que anda dando vueltas" señaló Gómez Iriondo a cerca de las indicaciones que deben cumplir para entrenar en la pista ubica en el extremo sur de nuestra capital.

En cuanto a lo que se viene, Paula comentó que "en un par de semanas tenemos un torneo que se va a realizar acá en Santa Fe, para lo cual ya nos estamos preparando. Se empezó a entrenar la semana pasada después de la actividad del Desafío de las Alturas, pero tratamos de hacerlo teniendo en cuenta nuestros pasos y lo más cercano a nuestras marcas. Estamos yendo a diez pasos, a doce, y tratamos de ir lo más alto que podamos. El objetivo es más que nada es poder por lo menos superar marcas o igualar las marcas que he tenido anteriormente".

image.png Paula regresó a los entrenamientos para hacer frente a las competencias que se vienen próximamente.

Finalmente, a cerca de como se inició en el atletismo, Gómez Iriondo destacó que "empecé en el 2018 con mini atletismo, yo veía a mi hermana ir a los torneos, y me entusiasmó mucho. Me pareció que estaba muy bueno, me llamó mucho la atención, y comencé a hacer salto con garrocha. El año pasado me fue muy bien, participé en el Nacional que se hizo en Córdoba donde superé mi marca ya que salté 3 metros. Todavía no era U16, era U14, y fue un muy lindo momento y una gran experiencia".