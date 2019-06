Unión había iniciado trámites para renovar su préstamo. San Lorenzo se había interesado en sumarlo. Sin embargo, Augusto Lotti se convirtió esta mañana en el sexto refuerzo de Atlético para una temporada que vendrá recargada, con Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

El atacante firmó un contrato por cinco años con los de 25 de Mayo y Chile, que se quedaron con el 50% de su pase. Esta misma noche viajaría a Tucumán para ponerse a disposición de Ricardo Zielinski. La idea es que mañana mismo arranque a trabajar al lado de sus compañeros.

En una charla con La Gaceta de Tucumán, Lotti comentó que el desafío es grande: "Conozco al club por lo realizado en los últimos años. Siempre estuvo peleando por cosas importantes e inclusive en copas internacionales. Me dijeron que es un club ordenado y me sedujo la idea. Me pone feliz haber firmado".

"Los hinchas tienen que saber que pondré lo mejor. Aportaré mi granito de arena para mejorar al equipo. Puedo jugar en todos los frentes de ataque y espero poder sumar mi cuota goleadora", añadió el ex "Tatengue".

Lotti contó que le tocó jugar en reserva con Jonathan Cabral, quien firmaría mañana su nuevo contrato con Atlético, de acuerdo a lo que dijeron desde la dirigencia del club tucumano. Otro que llegó a la provincia en las últimas horas fue Gustavo Toledo. El lateral que viene de Colón de Santa Fe tendrá la tarea de reemplazar a José San Román.

De esta manera, son siete los refuerzos que tiene el Decano para la nueva temporada. Anteriormente habían firmado Dylan Gissi, Fabián Monzón, Cristian Erbes, Juan Luis Fernández y Federico Bravo. En los próximos días podría haber más novedades.

Fuente: La Gaceta de Tucumán