Se puso en marcha el U20 World Rugby Championship en la sede Santa Fe. A la vera de la autopista, en las instalaciones de CRAI, el seleccionado de M20 de Australia derrotó a su par de Italia por 36 a 12.

El cotejo contó con un muy buen marco de público, bajo el arbitraje del argentino Pablo Deluca (h), y correspondió al Grupo B de la competencia organizada por World Rugby por intermedio de la Unión Argentina de Rugby y el aporte de Santa Fe Producciones.

En el primer tiempo, las acciones fueron bastante intensas, pero muy cortadas. Los europeos contaron con algunas ocasiones para marcar, pero los australianos montaron un sistema defensivo que lo bloqueó.

De a poco, Australia comenzó a adquirir el protagonismo, a marcar diferencias en el control y en la utilización de la pelota, por lo que no extrañó el haberse ido al descanso ganando por 17 a 10. Un tema muy repetitivo fueron los inconvenientes para la constitución del scrum.

Los oceánicos fueron muy superiores a Italia

En el complemento, al cansancio de los italianos se sumó el buen rendimiento de los australianos, que lograron superar con claridad, y quedarse merecidamente con el triunfo. Sobre el final, los de camiseta azul consiguieron dos ensayos y acortar diferencias, que no cambiaron el marcador final.

En el otro encuentro de la jornada inicial, en el Hipódromo de Rosario, Sudáfrica venció a Escocia por 43 a 19. Para los sudafricanos hubo tries de Dube, Hendriske (2), Horn, Van Der Mescht y Nohamba, más tres conversiones de Hendrikse y dos de Nohamba, Hendriske, consiguió un penal. Para los británicos, hubo tries de Walker, Anderson y un try penal, más una conversión de Thompson.

El cotejo se disputó ante un gran marco de público en CRAI

Síntesis

Australia: Angus Bell, Lachlan Lonergan y Josh Nasser; Michael Wood y Trevor Hosea; Harry Wilson, Fraser McReight (c) y Will Harris; Michael McDonald y Will Harrison; Mark Nawaqanitawase, Noah Lolesio, Semisi Tupou, Triston Reilly y Isaac Lucas. Entrenador: Jason Gilmore. Ingresaron: Cotton, Abra, Breen, Tui, Donaldson, Robertson, Frost y Tizzano.

Italia: Matteo Drudi, Andrej Marinello y Matteo NOcera; Nicolare Stoain y Thomas Parolo; Andrea Chianucci, Davide Ruggeri y Mirko Finotto; Alessandro Fusco y Paolo Garbisi; Michael MBA, Damiano Mazza, Matteo Moscardi, Edoardo Mastandrea y Jacopo Trulla. Ingresaron: Taddia, Koffi, Mori, Franceschetto, Citton, Da Re y Capuozzo.

Primer tiempo: 6' try Harris convertid por Harrison, 17' penal Harrison, 40' try Lonergan convertido por Harrison.

Parcial: Australia 17- Italia 0.

Segundo tiempo: 16' try Relly convertido por Harrison, 21' try Lonergan convertido por Harrison, 25' try Lolesio convertido por Harrison, 35' try Taddia convertido por Da Re, 41' try Trulla convertido por Da Re.