Banco Provincial se consagró bicampeón del torneo local

El plantel de Banco Provincial estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Pilar Cina, Manuela Trevignani, Agostina Villagra, Victoria Monutti, Virginia Zonta, Josefina Suñé, Fernanda Hernández, Candela Yaccuzzi, Candela Clebot, Victoria Cina, Victoria Eberhard, Jazmín Molli, Milena Ardila y Lucía Bermúdez. El entrenador principal es Diego Merli, Pablo Rivero es el asistente técnico y Nicolás Para el preparador físico.

"Estamos muy contentos, porque por un lado se volvió a ganar el campeonato local, nos habíamos cruzado con Villa Dora en la Copa Santa Fe, y nos habían ganado bien 3 a 0, y ahora tuvimos revancha, y los derrotamos 3 a 2 en la primera serie, de local nosotros" le dijo Diego Merli a UNO Santa Fe.

El entrenador de Banco Provincial aseguró que "después ellas tuvieron que viajar y tuvieron que cerrar la planilla. El partido que jugamos, nosotros comenzamos ganando el primer set, después ellos nos dieron vuelta y se pusieron 2 a 1, y por suerte pudimos recuperarnos y ganarlo por 3 a 2. Fue 17 a 15 el tie break, un partido lindo y muy peleado".

image.png Banco Provincial derrotó a Villa Dora 2 a 0 en la serie final y se consagró nuevamente campeón de la competencia del vóleibol local.

"En semifinales habíamos superado a Regatas por 2 a 0, nosotros jugamos muy bien, y en el primer partido, ellos habían jugado mal, fue en su cancha, aprovechamos esa situación, y ya con un partido arriba, con un poco menos de presión, más libres, cuando nos dimos cuenta logramos ganarles el segundo partido y lograr pasar a la final por segundo año consecutivo" indicó el técnico del conjunto del barrio de Guadalupe.

En cuanto a cómo fue el desempeño del equipo en la etapa regular señaló que "por momentos estuvimos un poco inestables, por ejemplo, con Alma Juniors habíamos perdido 3 a 2, y después les ganamos 3 a 0. Con Regatas perdimos un partido, y después lo dimos vuelta. Fue bastante irregular, inestable, porque el tema que las chicas están estudiando, trabajan, y nunca tuvimos el equipo completo. Con lo cual tuvimos que ir rotando las jugadoras, pero logramos llegar bien armaditos a lo que fue semifinal y final".

"Este año el torneo estuvo muy parejo, lástima que los equipos de Paraná están un poco desarmados, porque algunas chicas se vinieron a estudiar acá a Santa Fe y pasaron a jugar en Villa Dora, entonces se desarmaron un poco. El plantel nuestro fueron 18 jugadoras que fueron rotando, tuvimos más de la mitad del plantel sub 18, y como te decía, eran las que más rotaban, porque eran las que trabajaban, y se complicaba viajar a los partidos de afuera. Pero lo importante, es que todas las chicas de primera terminaron jugando la final" destacó el experimentado entrenador.

Por último, Merli resaltó que "En las demás categorías del torneo local nos fue bien, tuvimos un buen desempeño, en Sub 14, las chicas perdieron la final con Villa Dora, algo similar con la Sub 16, que perdió 2 a 1 la final. El Sub 18 también quedó segundo, y en el caso de la Primera fuimos campeones. Con lo cual tuvimos podio en todas las categorías que jugamos, salvo en Sub 13, que finalizaron quintos, después el resto conseguimos estar en los segundos puestos".