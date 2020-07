Banco Provincial, un club que goza de buena salud

La pandemia de coronavirus vino a alterar la situación de los clubes deportivos. El parate de las actividades a partir de la cuarentena hizo que varias instituciones deban atravesar situaciones complicadas. En el caso de Banco Provincial, entidad con 88 años de vida, cuyos dirigentes Humberto Molli y Adalberto Leggendeker han sabido construir una institución sólida en medio de tantos inconvenientes, la situación no es diferente al resto.

Es importante destacar que el Club Banco Provincial de Santa Fe es una institución que goza de buena salud, aunque como todas las instituciones con dificultades, pero estabilizado, a partir del muy buen trabajo de empleados, subcomisiones y el apoyo de los asociados. Posee una sede central ubicada en Obispo Principe 350, en Guaalupe, y el campo de deportes en Aristóbulo del Valle 9958, en donde se practican vóleibol, básquetbol, taekwondo, tenis criollo, fútbol, patín, natación, hockey y otras disciplinas.

"La verdad que la cuarentena nos sorprendió a todos por la situación. La pandemia nos hizo reflexionar en un montón de cosas. Es como a medida que va pasando el tiempo, es como que va amoldando a las circunstancias. Tratando de contener, en nuestro trabajo, toda la estructura del club. Desde dirigentes de la comisión directiva, que cuando pasan estas situaciones tan complicadas es muy difícil, porque son personas que tienen sus asuntos particulares y familiares, y encima tienen que venir a una institución, que como todas tiene sus dificultades" le dijo Alejandro Schiavetti a UNO Santa Fe.

El dirigente de la entidad de Guadalupe refirió a la actualidad de la institución.

El gerente general administrativo del Club Banco Provincial expresó que "siempre digo que me tocó vivir la crisis del 2001, después tuvimos lo que se puede llegar a comparar es la inundación del 2003, donde acá fuimos centro de evacuados durante dos meses, pero no tiene punto de comparación con esta situación que estamos viviendo. Son muchas patas que hay que mantenerlas firmes, una es la dirigencia, otra el personal, que está haciendo un sacrificio enorme".

"En Banco tenemos la gran ventaja de que tenemos una buena relación con todos los estamentos del club. Los profesores de las actividades deportivas, los padres que forman parte de una subcomisión, que desde hace unos años se fue transformando en el motor de la institución. Los cuales han hecho extraordinario, moviendo recursos, de contención, que es importante" agregó el dirigente de la entidad ubicada en el barrio residencial de Guadalupe.

Schiavetti consignó que "en este momento yo calculo que debemos tener unos 1500 socios, el tema es que esa cantidad no se refleja en el pago de la cuota societaria. Son socios que se van a mantener, que los vamos a recuperar, y que somos conscientes que seguramente tienen problemas. No es el ciento por ciento del pago de la cuota. Queremos resaltar el compromiso que tuvieron los socios, que hasta cierto punto emocionan. A uno que está adentro del club no lo sorprende, pero en estas crisis se potencia, y están a la altura de las circunstancias".

Banco Provincial tiene dos sedes, una en Guadalupe, y la otra en Aristóbulo del Valle al 10.000.

Más sensaciones desde Guadalupe

Ante la consulta de que actividades pudieron volver a practicarse comentó que "nosotros comenzamos con las actividades de hockey en el predio, estamos teniendo el básquet y el vóley. Hay un gimnasio de pesas dentro del club, y también volvió el tenis. El tema de protocolos se canalizó por la dirección de deportes del club, en el cual básicamente consiste en que no son más de diez personas en la cancha, manteniendo el distanciamiento social, la parte higiénica, se le toma la temperatura en el ingreso al club. Se ha perfeccionado mucho el tema de los profesores, el cual tiene un rol clave, y una enorme responsabilidad. Por eso le brindamos los elementos necesarios como rociadores de alcohol, y un personal permanente en los sanitarios".

"Convengamos que el club continúa cerrado, se está trabajando con los protocolos, pero no es como en la época normal. A cada deporte, por ejemplo básquet, entra una categoría, sale otra, osea que ni por asomo es el funcionamiento normal, estamos muy lejos. En el predio el fútbol no arrancó, si el hockey y con el mismo procedimiento. Allá también el personal que está en el predio se lo capacitó para adecuarlos a estos tiempos, sobre todo en el tema higiene" fue claro el gerente de Banco Provincial.

El sector de piletas está habilitado, pero su apertura es muy complicado.

La habilitación de los natatorios

En relación a la habilitación de los natatorios de la institución explicó que "nosotros estamos trabajando y manteniendo muchas reuniones, obviamente que nuestra intención es a medida que los tiempos se vayan acomodando, y que nos permitan, empezar a reabrir el club. El tema es que concretamente la pileta hay un serio problema económico, por los gastos fijos que tenemos. No dan los números, aunque en realidad ya no daban antes de la pandemia".

"La pileta en años anteriores era el motor del club, económico inclusive, no solamente social, que lo teníamos lógicamente, pero se había convertido en algo más que importante para sostener la infraestructura del club, pero era un ingreso claro. En 2019 el natatorio ya nos daba déficit. Imaginate que en época de pandemia es mayor el problema, porque estás limitado en cantidad de gente, y los gastos siguen siendo los mismos" siguió expresando el dirigente de la prestigiosa entidad santafesina.

Destacó que "es complicado abrir porque tenés que seguir calentando el agua a cierta temperatura, ni hablar de los productos químicos y la energía. El abrir una pileta en invierno tienen sus costos, y en este contexto no estamos en condiciones. Estamos trabajando, somos optimistas, porque hemos sido escuchados por funcionarios del gobierno provincial donde nos recibieron muy bien".

También sostuvo que "hemos recibido asistencia del estado provincial y nacional. Lógicamente que no alcanza, pero hemos recibido apoyo, por intermedio de ATP y de otras asignaciones. Por eso ahora se está avanzando para ver como podemos afrontar el tema de las facturas de gas, cuestión clave para abrir las piletas climatizadas. Con los demás clubes de la ciudad mantuvimos reuniones, sacamos un comunicado a la opinión pública, y es importante avanzar. Una tarea pendiente en las políticas deportivas de la ciudad es no haber avanzado en la conexión de las diferentes instituciones deportivas. Por este tema puntual de la pandemia nos hemos juntado, pero esperemos que se potencien los encuentros y reuniones".