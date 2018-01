Banfield busca sacar ventaja ante Independiente del Valle

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Florencio Sola de la localidad bonaerense de Banfield, con el arbitraje del peruano Diego Haro y televisación de la cadena Fox Sports.

Para Banfield será su cuarta participación en el torneo continental pues ya lo hizo en el 2005 (llegó a cuartos de final); 2007 (fase de grupos) y en 2010 (cuartos de final). En el banco del Taladrovolverá a ser el DT Julio Falcioni tras una operación los últimos días de diciembre de nódulos en la garganta: "No puedo gritar. Estaré desde el banco, pero el que dará las indicaciones será Píccoli" (Omar)", dijo "El Emperador".

Banfield sumó esta temporada como únicos refuerzos al mediocampista Enzo Kalinski, ex Quilmes y San Lorenzo, de último paso por Xolos de México; y al zaguero paraguayo Danilo Ortiz, que jugó en Godoy Cruz. Independiente del Valle es dirigido por el argentino Gabriel Schurrer, que el año pasado condujo a Deportivo Cuenca, equipo al que clasificó a Copa Sudamericana.

El conjunto de Sangolqui cuenta en su plantel con los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Maximiliano Barreiro (ex Deportivo Merlo), Juan Pablo Segovia (ex Lanús, Atlanta, Los Andes) y Cristian Pellerano (ex Chicago, Atlanta, Racing, Independiente, Arsenal ).